人行逆回購利率降0.2厘 幅度超預期 馬駿：進加大逆周期調節力度階段

明報記者 歐陽偉昉

昨日人行進行7天期逆回購金額為500億元人民幣，中標利率為2.2厘，為29日以來首次進行逆回購。馬駿表示，人行現時加強逆周期調節，是綜合考慮國內復工復產需求，以及國際疫情和外部經濟環境惡化等因素作出的決策。是次降息後，中國仍是主要經濟體中唯一採用常態貨幣政策國，可通過正常貨幣政策操作強化逆周期。

雖然逆回購在金額規模較小，釋放資金流動性只維持1周至2周，不過京東數字科技首席經濟學家沈建光指出，根據最近兩次經驗，是次逆回購利率下降後，預期4月份續期的中期借貸便利（MLF）利率，以及以MLF利率作報價參考的市場貸款報價利率（LPR），都會以同等幅度下降。他指出，在疫情之下全球經濟已步入衰退通道，需加快降息步伐以應對衝擊，上周五中央政治局會議強調要引導LPR下行，人行已開始部署新一輪更大幅度減息。

高盛：今年社會融資總量料增13.9%

沈建光預計，中國將繼續加大刺激力度，加速推出「一籃子宏觀政策措施」，除貨幣政策進一步加大寬鬆外，增加財政赤字、發行特別國債、加大專線債發行力度、減稅降費等財政措施將成為短期重點。他亦預期，在持續降息的趨勢之下，銀行息差在負債端壓力不斷積累，存款基準利率下調或已在醞釀之中。

高盛報告亦預期，中國將加強貨幣和財政政策，預計今年社會融資總量按年將會增長7.5億元人民幣，增幅為13.9%，高於2019年的10.9%。該行亦預期，至今年第二季和第四季，7天回購利率分別為1.8％和1.9％。

標普：疫情下亞太區企業損失達5000億美元

標準普爾報告指出， 亞太區企業在下半年會面對艱難的信貸情况，估計今次疫情影響亞太區程度，可與亞洲金融風暴時期相比。該估計，亞太區今年的經濟增長將下跌2.2%，中國經濟增長亦會放慢至只有2.9%，估計疫情對亞太區的總收入永久損失，達5000億美元。標普亦已對亞太區多家企業和機構調低信貸評級或展望（見圖）。