吉利去年少賺35% 維持今年銷售目標

業績轉弱，公司更形容今年為「集團歷年來最艱難的一年」，吉利昨日收跌4.1%，報11.28港元。不過，公司執董兼母公司吉利集團總裁安聰慧於業績會上表明，維持年初所訂下的2020年全年銷售汽車141萬輛目標，未有下調打算；同時亦會繼續全球化步伐，包括與富豪合營的領克品牌將按計劃在第四季全面進軍歐洲市場，吉利今年會推出6款新車。

雖然發展計劃不改，但吉利今年資本開支按年減少10.5%至68億元。副主席李東輝又透露，公司主動與銀行及經銷商聯繫，確保經銷商兌付順利，並提前預付予供應商，保障上下游周轉，2月份吉利市佔率比1月升0.2個百分點至7.5%。至於吉利與富豪（Volvo）合併一事，行政總裁桂生悅表示，已經完成聘請顧問工作，正就合併展開具體計劃研究。

恒大健康去年勁蝕44億

另外，恒大健康（0708）去年虧損擴大至44.26億元，2018年為蝕14.29億元，不派末期股息。虧損擴大因期內銷售及營銷費、行政費用急飈，錄得21.16億元經營虧損。公司指，旗下新能源車品牌恒馳第一款車「恒馳1」計劃於今年亮相，系列產品將從明年陸續全面量產。公司首席財務官潘大榮表示，新能源車產業鏈及回報期較長，預期恒馳量產後，前期投入將逐步減少，屆時財務表現可有所改善。