建行首兩月不良率明顯上升

光行：存款利率有望同調整

光大銀行（6818）副行長姚仲友亦表示，基於人行不斷推進利率市場改革，預料LPR將逐步下降，因此銀行貸款利率亦存在有小幅下行空間，不過存款利率亦將隨政策規範下降，雖然未必完全同步，但貸款及存款利率有望一同調整。

除了息差因人行降息面臨壓力，企業因停工停產或令銀行貸款出現壞帳。建行表示，疫情令資產質量面臨較大壓力，截至2月底的平均不良率較去年底上升0.06個百分點，部分企業、行業受不同程度影響，取決於經濟恢復和企業整體發展。建行首席風險官靳彥民表示，壓力測試顯示疫情對該行境內資產質量總體影響可控，政府為企業提供紓困政策，幫助企業渡過困難，有助銀行減少資產質量問題。

農行去年純利派息同增4.6％

此外，農業銀行（1288）公布全年業績，按年多賺4.59%，至2120.98億元（人民幣，下同），與其他三大國有銀行增長4%至5%範圍相若，每股股息0.1819元，按年多派4.6%。去年淨利息收入為4868.71億元，按年增長1.91%，淨利息收益率為2.17厘，按年下降0.16厘。淨手續費及佣金收入為869.26億元，按年上升11.24%。截至去年底不良貸款率為1.4%，按年降0.19個百分點。

民生銀行（1988）同日公布業績，按年多賺6.94%，至538.19億元，每股股息0.37元，按年多派7.25%。去年淨利息收入為979.43億元，按年增長27.73%，淨利息收益率為2.11厘，按年上升0.24厘。淨手續費及佣金收入為522.95億元，按年上升8.65%。截至去年底不良貸款率為1.56%，按年降0.2個百分點。