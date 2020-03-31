世紀娛樂股東食閉門羮報警

警察公共關係科回覆本報查詢，表示昨日接獲一男子報案，指他就一家上市公司會議安排與職員爭執。警員到場，經調查後相信事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」。發言人續指出，已提醒有關會議負責人，若有關會議不獲「限聚令」豁免，負責人及與會者必須確保其聚集形式符合規例下要求。

昨日同樣召開EGM的，還有瑞港建設（6816）及津上精密機牀（1651）。據了解，津上機牀昨日安排股東於登記時領取禮品，並以填寫表格方式投票，股東亦在投票後離去，未有造成混亂。最終高層以電話會議舉行EGM，會場內僅有一名會議主持，及一眾工作人員。至於瑞港建設，會場內股東連同職員及主持，剛好維持4人，亦未出現擾攘事件。

津上機牀容股東到場投票

此外，有3間原定昨日召開EGM的上市公司，最終未能成事，其中阿里健康（0241）周日發公告指出，鑑於「限聚令」及諮詢公司法律顧問意見後，決定押後EGM。不過押後召開大會亦須股東表決，公司表示，昨日舉行會議僅用於表決押後，建議股東不要前往，若人數超過法定限制，將拒絕入場。此外，長盈集團（0689）押後原定昨日召開的EGM，財訊傳媒（0205）則直接取消EGM。