限聚令生亂象 EGM有股東報警 證監指不逾4人可召開 細價股公司只容兩股東參與

明報記者 馬迪帆

限聚令生效後，昨日原定舉行EGM的7家上市公司中，包括阿里健康（0241）等3家上市公司選擇延期舉行，但半數以上依然選擇如期召開（見表1），其中世紀娛樂（0959）股東會更有股東對安排不滿爆出爭拗。

Webb：AGM與EGM應看齊

對於股東會的處理，證監會回覆本報查詢表示，正就政府規例及國際上涉及類似事宜的做法，仔細考慮其可選政策。至於港交所回覆本報查詢表示，發行人應確保股東大會符合所適用的公司法及其公司章程，《上市規則》並未對股東大會形式施加任何要求。

據證監會向業界發出的指引，若EGM獲特定法規或法院豁免，及必須在一定時期內舉行，亦可豁免4人的限制要求（見表2）。據了解，此類豁免可能關乎涉及批准收購行動的股東大會。指引續指，建議公司採用視像或電話會議，取代公司代表方面親身出席的人數，現場股東人數則可採取「先到先得」方法。

證監今次發出的指引，主要是參考政府「限聚令」中第11條豁免，其中指明可受豁免會議「須在指定期間內舉行」，並是為「遵守條例或符合規管該團體的其他規管文件」，由於召開AGM屬公司法要求，可豁免遵守「限聚令」，而召開EGM為《上市規則》規定，令兩者處理有別，即應不獲豁免。不過，股評人David Webb認為，有關豁免語義模糊，例如在開曼群島等地註冊成立的上市公司，本身毋須遵守香港公司法，是否其AGM仍可受豁免；《上市規則》又同時屬於「其他規管文件」，EGM理應亦具有受豁免空間。

David Webb又指，對於上市公司高層而言，參加股東大會可算「以工作為目的的聚會」，應屬第4條豁免，質疑高層人數是否要與股東一併計算。他表示，「限聚令」豁免權在政務司長張建宗，證監會不具豁免權力，政府應發通函澄清。

分析：倘涉收購 延期影響大

上市公司商會總幹事黃明偉認為，EGM同樣涉及公司營運的重大決定，應獲豁免。他表示，暫時未接獲有關股東大會豁免遵守限聚令的官方通知，但若最終EGM不受豁免，情况不太理想。他解釋，公司集資、收購、大額交易等，都需要在EGM上獲通過，在市道轉差下，若因14天禁令期而被逼押後以上計劃，作價隨時出現大變，轉眼失去機遇。