宜待市况回穩 才贖回強積金

明報記者 龍彩霞

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，退休人士若在今年退休，手上有資金而不用動用強積金戶口資金，則不妨待市况回穩才將基金分批贖回。

互惠基金遭贖回 資金流動性緊張

在全球經濟陷入衰退風險漸增下，市場避險情緒依然高漲，各類資產都面對不同程度上的拋售壓力，美元流動性被抽緊，油價走軟。市場正處於一個不正常時期，許多互惠基金等機構投資者，近期遭委託人要求贖回資金，陷於資金流動性問題；適逢股市大跌，更要用賤價套現股票資產，令環球股市更波動。

在環球股市下挫時期，若打工仔此時退休最好採「防護」策略。一般而言，在退休前5年已應開始將組合由進取策略轉為均衡型，即股票及債券比重各半或債券比重略高於股票，近退休之年應以債券比重為主，股票為副。龐寶林表示，今年退休人士強積金組合若持有美股基金，則應該先換碼至亞洲債券基金。惟第二季企業盈利會倒退，因為浮現數據差的情况，故相信股市在第三季才會反彈，屆時才增加股票比重，但都不要過五成。

龐寶林指，全球疫情仍未受控，逐漸喚醒市場對供應「斷鏈」導致經濟衰退的恐慌。市場流動性亦有迹象浮現危機，踏入3 月份，投資者從回購市場（Repo Market）拆入資金顯著上升，反映資金緊絀情况十分明顯。

房託基金最賺息退休理財方案

為紓緩疫情造成的市場流動性壓力，歐美兩大經濟體都不敢怠慢，美國聯儲局透過紐約聯儲銀行緊急向市場注入1.5 萬億美元短期資金，歐洲央行亦推出新一輪刺激措施，包括為銀行提供額外長期貸款及針對私人市場額外購買1200億歐元資產等。

由於先救疫情、後救經濟，他預期相關疫情不會長達數個月，疫情受控的經濟體自然恢復活動及互相往來。現時相當接近全球恐慌的高峰期，一旦投資者意識到最恐慌階段已過，股市便會開始反彈。

不過，龐寶林表示美企第二季業績料轉差，因美國的供應鏈如日本，因受疫情影響而出現斷裂情况，打擊美企的生產，故美國基金暫時要避開。現時無從預計哪一個時刻見底，但一些股票的估值變得吸引。

他預期第二季股市會再試低位，故若計劃將強積金部份贖回，可以將資金轉投房地產信託基金（REITS），對退休人士來說穩定賺息是最佳退休理財方案。同時有些企業美元債孳息率達7至8厘，準退休人士可以不妨整理自己組合。

內地寬鬆政策下 年底港股A股至少漲一成

香港強積金有很大比重香港股票基金、大中華股票基金及中國股票基金，他指出，亞洲股市比歐美表現應該為佳。以港股為例，估值不貴，而且預料內地推出更多寬鬆政策以支持經濟，A股和港股今年年底前漲幅至少10%。內地有很大空間刺激經濟，包括降息和其他刺激舉措，與其他國家相比，可能會率先走出疫情進入復蘇。

恒指一度跌穿1倍市帳率水平，隨即引發投資者入市買貨，也許最壞的情景可能已在價格中反映了。假如投資者具備良好的財政實力及心理質素，現時可考慮分階段吸納優質股，沒有人可以準確預測大市底部，分階段買入才是上策。

另一方面，疫情的發展千變萬化，股市亦會跟隨有關消息大上大落，即使買貨也不用心急，低吸勝高追，建議對於優質強勢股可以繼續優先關注跟進。至於，還有5年才到退休年齡， 可以考慮一些高息股，以匯控（0005）為例，其股價已跌至40多元，派息率已高達8％，相當吸引。因此他建議投資者可考慮買入一些高息股。他預期，恒指的支持位於23000點至24000點。至於內地股市，由於內地疫情已受控，並開始復工，故看好Ａ股。但還要觀察內地會否因復工而爆發第二波的感染。

[退休綢繆]