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投資者大減 沙中實呎失守1.8萬

【明報專訊】新冠肺炎疫情影響全球經濟，亦拖慢投資者入市步伐，曾是收租投資者熱門之選的沙田中心，近月受疫情及大學生退租潮影響，成交量持續低位徘徊，截至本月25日暫錄3宗成交，平均實呎跌穿1.8萬元水平，按月下跌約4%。隨着減價盤源被消化，代理料短期內成交量持續偏低，但做價將回穩。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣區域董事郭建民指，沙田中心高峰期投資者佔買家比例約三成，但近月受疫情影響，已連續3個月未見有投資者入市個案，屋苑做價亦有所回落，新近成交的新寧大廈(即E座)高層A室，實用390方呎，屬2房間隔，成交價708萬元，呎價18154元，略低市價，原業主於2010年以300萬元入市，現轉手帳面升408萬或1.36倍。郭氏指，隨着減價盤被消化，現放盤業主的議價空間只維持在3%至5%之間，料有意入市的準買家將選擇鄰近放盤量較多的好運中心，而沙田中心成交量及做價則維持現水平。

藍塘傲特色戶3年勁蝕三成半

其他屋苑亦受疫情持續及環球經濟不穩影響，市場上連錄一手業主蝕讓個案，其中將軍澳藍塘傲7座頂層2房複式連天台戶，近期以1320萬元成交，單位實用770方呎，連140方呎天台，呎價17142元，原業主2017年3月以一約多伙形式以2655.6萬元連購2伙，現成交單位當年作價1886.47萬元，剛過額印期後易手，帳面蝕566.47萬元，連同使費料蝕約650萬元或35%，為將軍澳區內歷年來蝕讓金額及幅度最大二手成交。

入伙4年的紅磡何文田山畔亦錄蝕讓，屋苑1座低層B室，實用370方呎，1房間隔，以748萬元成交，實呎20216元，原業主則於2016年以約898萬元一手入市，現帳面蝕約150萬元，連同使費實蝕逾180萬元或兩成。

天巒銀主盤10年實蝕1100萬

至於新界北豪宅屋苑上水天巒，則錄得銀主盤成交，屋苑琉森大道雙號洋房，實用1818方呎，新近以2080萬元易手，實呎11441元。原業主於2010年以3034萬元一手購入上址，料連使費計實蝕逾1100萬元或36%，呎價料為屋苑近3年新低。

雖然蝕讓個案驟增，但細價居屋亦再創新高，何文田冠暉苑B座低層24室，實用291方呎，近日以438萬元成交，實呎15052元，呎價創全港未補地價居屋新高，單位原業主則於1999年以56.77萬元未補價購入，帳面獲利381.23萬元或6.7倍。

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