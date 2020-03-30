君豪峰 高層賞維港景

明報記者 張允亭

攝影 林若勤

位於英皇道856號的君豪峰，樓高32層，總共提供464伙；項目一梯16伙，設有3部升降機，單位實用面積由193方呎的開放式戶起，至451方呎的2房間隔，以1房戶為主打，共有261伙，佔整體單位約56%。君豪峰於2017年底以樓花形式開售，至今已累積售出逾九成單位，目前尚餘約30伙待售；而項目亦已於去年第三季正式入伙，故現時買家可「即買即住」，或即時放租。

單位最細面積193呎起

發展商早前開放兩個頂層現樓單位予傳媒參觀，其中36樓E室、屬1房單位，實用面積300方呎，向東北。單位採新式電子門鎖，住客可使用密碼開門。客廳以方形開則，易於放置家俬，且採用落地玻璃窗，可增加室外自然光，再配合單位樓層高度有約3.35米（逾11呎），予人更寬敞空間感。客廳對外連接露台，景觀開揚，可將維港及東區走廊一帶的開揚景觀盡收眼底。

廚房設於門口右方，採開放式設計，以增加室內空間，除了附有木紋廚櫃外，亦備有雪櫃、微波爐及抽油煙機等名牌家電，同時設有煤氣煮食爐，可以明火煮食。廚房旁邊的浴室選用趟門設計，更節省空間，牆身以雲石瓷磚鋪砌，內設淋浴間及儲物櫃等配套，而浴室設有窗戶，幫助空氣流通。

睡房長約2.1米、闊約2.15米，面積約49方呎，與現時普遍新盤的房間面積相若，外連16方呎的工作平台。

已屆現樓 買家可「即買即住」

另一現樓示範單位為36樓A室，實用面積234方呎，屬於開放式間隔。雖然單位內籠「一眼睇晒」，但發展商為買家提供不少貼心設計，例如在玄關位置加設一面全身鏡，方便住戶出入時整理衣裝，同時增加室內視覺上的空間感；在廚房和浴室均附有到頂的收納櫃，以提升儲物空間，令家居更見實用。

雖然君豪峰不設停車場，但周邊交通配套完善，與港鐵鰂魚涌站僅約數分鐘步程，區內巴士網絡亦四通八達。同時，君豪峰亦鄰近區內商業地段太古坊，步行10分鐘可達，對該處的上班一族而言非常便利，加上周邊食肆及民生商店林立，可滿足住客生活需求。

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