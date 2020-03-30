嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬

中原副區域營業經理馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層H室，實用面積540方呎，屬3房間隔，雖然單位額外印花期未鬆綁，但原業主急沽套現下，叫價610萬元連同額外印花稅放盤。經買賣議價後，最終決定以531萬元成交，實呎9833元，但新買家負責上述辣稅，亦即新買家合共斥資約584萬元入市。

新買家負責支付額印辣稅

原業主於2017年6月以520萬元買入單位，因急需資金周轉，故持貨不足3年下仍沽貨套現。以現時成交價計，雖然帳面微賺11萬元或2%，惟連同購入時稅項及其他雜費計，實際則蝕近10萬元或近2%離場。

資料顯示，屋苑去年8月亦錄得有3房單位業主因換樓關係，持貨僅1年下沽貨，需付10%額外印花稅沽貨套現，最終實際損手約20萬元或4%離場。

十大屋苑周末15成交跌一成

事實上，連同上述成交，十大屋苑於剛過去周末共錄得15宗成交，較上周末17宗減少2宗或約一成。其中，天水圍嘉湖山莊錄得4宗、東涌映灣園錄得3宗、沙田第一城亦有1宗。與此同時，鰂魚涌太古城、將軍澳新都城分別錄得2宗，而鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨則各錄1宗，僅藍田麗港城及紅磡黃埔花園錄得零成交。