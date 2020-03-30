林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬

資料顯示，該單位匯豐銀行估值2646萬元、恒生銀行估值2650萬元、中銀（香港）估值2607萬元，現成交價較銀行估值低0.3%至1.7%。原業主2004年1月665萬元購入，帳面勁賺約1935萬元或2.9倍。區內代理指，林奮強目前仍持有擎天半島數個單位作放租之用，惟未有放盤。

溱柏額印鬆綁 開放式戶426萬沽

與此同時，元朗溱柏亦有開放式戶業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場。利嘉閣高級聯席董事陳庭豐表示，上述為溱柏10座高層H室，實用面積272方呎，屬開放式間隔，原業主兩個月前叫價438萬元放盤，累減12萬元或約3%後，新近以426萬元沽出，實呎15,662元，屬市價成交。原業主2017年3月以約363萬元購入，持貨剛剛滿3年，額印鬆綁即轉手，帳面獲利約63萬元或約17%。

另一邊廂，雖然政府昨日起禁止公眾地方進行多於4人的群組聚集，但二手市場續錄成交。將軍澳SAVANNAH本月至今更已錄得14宗成交，遠超上月僅5宗成交，而本月平均實呎18,467元，亦按月微升0.2%。中原高級分區營業董事伍錦基表示，SAVANNAH 3B座低層A室，實用面積635方呎，屬3房1套間隔，連193方呎平台，原業主於本月初叫價1150萬元放售，經議價後，減價12萬元或1%後，新近以1138萬元獲承接，實呎17,921元，屬市價成交；原業主於2016年10月以926.8萬元購入，持貨3年半，帳面獲利211.2萬元或約23%。