8盤有望次季推 涉逾4000伙

業界指疫情或影響推盤計劃

日出康城SEA TO SKY，是繼去年底推出深水埗愛海頌後，長實另一大型新盤，亦是繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後，長實5年來再次有日出康城新盤開售。長實地產投資董事郭子威指，集團正與合作伙伴商討SEA TO SKY各項推售安排，希望盡快推出，為集團今年首個全新盤。

至於首季紅盤高開的天水圍Wetland，涉699伙的第2期，估計將是次季首個登場焦點新盤。新地副董事總經理雷霆早前表示，為防範新冠狀病毒肺炎疫情，Wetland 2期設於九龍站環球貿易廣場的示範單位、售樓處，將定時進行消毒及清潔，入場人士均須佩戴口罩及量體溫，以確安全。

豪宅方面，新地原部署去年夏天推出、但因反修例風波導致社會氣氛急劇轉差，而未有推出的港島東半山CENTRAL PEAK第1期，現樓示範單位工程料將完成，相信安排在Wetland 2期開售後出擊。另信置（0083）與中電（0002）合作的何文田嘉道理道St. George's Mansions，是信置今年重點豪宅，目前仍待批預售；提供175伙，主打實用面積約1800至2100餘方呎的3、4房戶。