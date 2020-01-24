OCEAN MARINI限4人一組睇樓

各發展商紛配合新例抗疫

至於所有客人及代理進入展銷廳前，亦必須佩戴口罩、作體溫檢查及填寫健康申報表，而售樓處亦設置自動感應消毒潔手液供使用。發展商表示，會以公眾安全為首要考慮條件。

與此同時，內房發展商萬科香港執行董事周銘禧亦指，旗下屯門掃管笏上源及西營盤15 Western Street的銷售廳亦有新安排。除了限制每組客不多於4人外，銷售廳內每張枱只會設4個座位，並增加枱與枱之間距離至2米或以上。場地也會提供口罩、酒精搓手液、外科手套等防疫用品，供有需要客人使用。

此外，信置（0083）、內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）亦表示，旗下項目分別為大埔白石角逸瓏灣8及啟德尚·珒溋的售樓處，會按政府指引，限制進場人流。除了每組參觀人數規限4人外，亦會確保每組參觀人士之間有1.5米或以上距離。至於恒地（0012）營業（二）部旗下銷售新盤，亦採取相若的防疫措施。