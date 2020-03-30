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首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低

【明報專訊】經歷去年下半年反修例風波洗禮後，今年1月新冠肺炎殺入本港，疫情持斷惡化，新盤銷售亦大受影響。本報統計，今年首季截至昨日，整體新盤銷量約2400宗，較去年同期約5605宗按年大跌近六成，亦是繼2016年首季錄約1430宗後，4年來按季新低。受政府「禁聚法」影響，加上未有大型新盤開售，過去兩天周末僅沽約45伙，按周跌近六成，並為1個半月以來最淡靜的周末。

明報記者 林可為 張允亭

肆虐全球的新冠肺炎，除重挫零售及旅遊業外，更令發展商推盤步伐變得極為審慎，首季推出的主要全新盤只有新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（下簡稱Wetland）、恒地（0012）西半山THE RICHMOND、興勝創建（0896）深水埗WEST PARK、香港興業（0480）愉景灣意峰、信置（0083）西貢133 PORTOFINO，以及會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI等。事實上，新盤市場首季累售約2400伙，為2016年首季錄約1430伙後，4年來按季新低。今年首季以2月最慘淡，成交宗數僅約355宗，亦為2016年2月錄約330宗一手成交後的4年按月新低。

新地會德豐首季賣樓吸金逾百億

發展商方面，首季以新地、會德豐銷售最佳，其中2018年、2019年均為本港賣樓王的新地，繼續是首季銷售冠軍，期內估計售約810伙、吸金逾65億元，其中以Wetland、馬鞍山雲海別墅銷售貢獻最大，兩盤合共售約710伙、套現約53億元。

此外，特首林鄭月娥去年10月公布，將承造九成按保的樓價上限上調至800萬元，亦令不少上車新盤的買家轉用建築期付款。據統計，Wetland選用建築期付款的買家比率逾八成，比例屬近期新盤最高。至於會德豐，3月推出的OCEAN MARINI銷情不俗，至今售出近270伙，佔全盤503伙逾五成，連同系內其他餘貨，估計首季共售約450伙、套現約41億元。換言之，單計新地、會德豐首季共售約1260伙，佔同期總體一手銷售量逾五成。

業界料次季市况與首季相若

另去年初新盤過度以招標形式發售的現象已大為減少，除意峰、133 PORTOFINO等豪宅以招標發售外，其餘新盤均以發價單形式銷售；發展商亦遵守地產建設商會指引，只推出分層3房或以上大單位、以及特色戶和洋房進行招標。

利嘉閣研究部主管陳海潮坦言，目前難以估計次季新盤市况，如新冠肺炎疫情持續，加上發展商沒減價推盤，相信市况會跟首季相若；除非疫情明顯減退，發展商以貼市價推盤，市况才有較大起色。

相關字詞﹕九成按保 新冠病毒肺炎 會德豐 新地

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