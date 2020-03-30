李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺

支撐樓市一大重要因素為供求失衡，本港對住屋需求強勁，近年人口穩步增長，最新數字已突破750萬，加上每年約有5萬宗結婚，構成住屋新需求，不過本港政府覓地困難，私樓供應長期不足，在房屋供不應求下，樓價易升難跌。近期二手市場成交回暖，大型屋苑的減價筍盤不乏承接，最新推售的一手盤亦錄得不俗銷情，反映在早前社會事件及疫情爆發初期，市場累積一定購買力，買家遇到心儀筍盤時果斷入市。

另外，低息亦有利樓市承接，自2008年金融海嘯後，本港樓按息率下跌，低息環境已持續一段時間，美國本月兩度減息，累減1.5厘，重返零息水平，本港銀行在利潤低微及資金成本高企下，最優惠利率（P）維持不變，不過本港低息環境勢將進一步延長，有助業主及置業人士控制供樓開支，對本港樓市發展有支持。

環球市况波動，本港樓市見調整，市場上有聲音討論現時是否「撈底」入市時機？筆者提醒有意置業人士先衡量自身負擔能力，並做好風險管理，評估疫情衝擊下能否維持穩定收入，最穩陣是預留一筆充足資金緩衝，計好數才入市。

香港置業行政總裁

[李志成]