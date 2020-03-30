布少明：疫情第二波 樓市續波動

樓市方面，在各國股市大幅波動，加上利淡消息頻傳下，近期陸續出現減價放售個案。是否有投資者看淡樓市後市，冀及早「走為上著」？筆者認為每個人的投資及風險取態均有所不同，有部分投資者在目前波動市况，寧願「蝕少少」及早放盤觀望後市，亦屬合情合理。反過來說，這同樣反映有買家看好後市，期望趁跌市及盡快在市場「尋寶」。相信由於美國聯儲局大刀闊斧將息口「一減再減」，市場亦預期部分資金將流入樓市。由此觀之，似乎不少業主對樓市後市並非看得太淡。

疫情惡化 勢影響發展商推盤

無可否認，疫情惡化會影響發展商推盤部署，而且會影響睇樓活動，繼而拖累二手交投，不排除短期樓市成交會持續波動。其實港人見慣風浪，不少準買家認為今次疫情仿如SARS一樣，一旦疫情遠去，屆時樓價有望重拾升軌，所以現在二手放盤只要「價夠筍」已不乏買家爭相入市。目前各國爭相「放水」救經濟，在可預期未來一段時間，本港息口將維持極低水平，變相令樓市趨穩；加上中短期房屋供應有限是不爭的事實，所以樓價難以大跌，但本人也認為，樓價上半年或有約5%的跌幅，至於下半年的樓市走勢，則視乎疫情的發展而定。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]