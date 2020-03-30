經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功

【明報專訊】新冠狀病毒在全球大爆發，任何國家及城市都不能倖免。今次可算是人類史上的一次大考驗，各國應守望相助，共同對抗疫情，互相交流合作，希望能盡快研發出藥物對抗有關病毒。

受疫情拖累，香港經濟必定大受影響，港人要放下自私的心態，用共贏的理念去渡過危機。市民大眾一定要非常自律，保持個人衛生，有不適就不要出席社交場合。不過，若全部閉關自守，香港的經濟亦會一潭死水，所以恰當的消費還是需要的，這樣香港經濟才不會被拖垮。

環顧本地各行各業，房地產算是抗跌力不俗的行業，此時有心入市的買家意欲會更強，在追求空間感下，既沒外出或外遊活動，便能更專注於置業轉換新環境及佈置家居，再加上全球經濟下滑，股票市場尤其波動，房地產確實是目前保值的選擇。要守住香港世界金融中心的地位及東方之珠的美譽，是要靠港人齊心努力，就如企業家創業守業一樣。第一代的富豪，由無到有，經過無數艱辛及磨練，所以會非常珍惜得來的財富。

第二代的富豪，面對創業難守業更難的問題，他們大都得到良好的教育，深明上一代的艱苦，願意不斷學習，不過，由於缺乏在困難中的磨練，加上第一代元老級富經驗的員工亦漸漸退休，新接手的員工會有部分青黃不接；故若第二代沒能成功創新求變，也不易發大基業！至於第三代的富豪，更受上兩代溺愛，有些欠努力工作動力，守業更為困難。

筆者只是道出富不過三代一些因素，並非全部的結果，當中亦有很多表表者，能夠守住百年基業，兼且一代比一代做得更理想，因為這些成功的新一代，明白需要艱苦的磨練，明白勤奮的重要。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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