陳永傑：今年美國低息持續

新型肺炎疫情全球擴散，封關鎖國消息此起彼落，各國經濟都大受打擊。美國經濟也受到疫情嚴重困擾，甚至拉斯維加斯賭場亦要封閉一個月。雖然華府推出1萬億美元刺激經濟方案，部分人可獲1000美元，但亦難以挽救美國經濟下滑。但聯儲局儘管在3月份連續兩次大手減息，多達1.5厘，連同去年中3次減息共0.75厘，現已減至0厘至0.25厘加息周期之前的相同水平，即是打回原形。

疫情無人知何時結束

近月來封關鎖國的經濟體日益增多，疫症無人知道何時結束，按目前形勢分析，今年內世界經濟得以完全復元將是不容易，所以，美國低息期今年內持續的可能性甚高。加上疫症恰似輪流爆發，各國經濟恢復亦只會有先有後，不會同時一蹴而就。

美國低息環境因此不可能會在幾個月內完結，世界各國股市又輪流發生股災，重創之後的復元力量更弱，全球低息狀態日子可能比想像中更持久。保守估計，今年內美國息口回升的機會甚低。

8年前筆者已經指出美國加息會是有氣無力，今次全球股災重傷之後息口爬升可能比當年更難更慢，業主得以繼續享受超低息環境。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]