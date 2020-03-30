湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？

不過，搞了一輪之後，特朗普不再用中國病毒，根據他自己的解釋是不想傷害中國人以至亞裔人士，因為自從他用了中國病毒之後，美國社會發生了多宗襲擊亞裔人士事件，如果繼續惡化，亦不利特朗普競選連任，如果有人相信這個解釋，亦都可以接受。

盟友無跟隨 國務卿改稱武漢病毒

有人話特朗普其實想製造出一個被告，如果全世界大多數國家都要求中國賠償，他不但做了英雄，而且美國將會成為最大受惠者。不過，特朗普的如意算盤打唔響，除了不能確認新冠病毒出自武漢之外，還帶出一個可能性，病毒是美國製造，所以，全世界所有國家，包括七大工業國，都沒有跟隨美國稱新冠病毒為中國病毒。特朗普見這招指鹿為馬無效，唯有乖乖地不再說中國病毒。不過，他的馬仔國務卿蓬佩奧就鍥而不捨，就算唔用中國病毒，都要用武漢病毒，簡直是漠視世衛在2015年通過不能以地域、國家、人名來稱任何病毒，很難明白他怎可以成為美國國務卿？

交通意外不能說的兩句話

我認為上述理由只是推斷，有機會但不一定是事實，而事實上特朗普做錯了一件事，這與他的出身有關，不少香港人最初移居歐美的時候，有前輩會教當遇上交通意外，有兩句話一定不能說，一是I'm sorry ，這句話即是承認責任，另一句是I'm fine，這代表免卻對方責任，特朗普出身顯赫，萬事有人代勞，可能唔知道有這兩句話。所以，當新冠病毒最初入侵美國的時，特朗普不止一次公開表示美國沒有受到影響，根本不當一回事，他的說法其實已經放棄了日後可以索償的機會，就算以中國病毒代稱新冠病毒，都不會改變這個事實。特朗普是生意人，知道毫無勝算就立刻轉軚，打電話畀習主席話一齊抗疫，習主席當然不會反對，萬事以和為貴。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]