曾淵滄：太古系具私有化誘因

在參議院公布這項投票結果後，美股再升，3個交易日，道指上升3961點，即21%，的確令人吃驚，緊接着美國參議院通過2萬億美元撥款後，G20會議也發出聯合聲明，G20會撥款5萬億美元救經濟，差不多同時，新加坡政府也加追預算救經濟，再增加480億坡元的緩助金，連同較早時於財政預算案提出的64億坡元，總額接近544億坡元（約3000億港元），人口比香港少，只有500多萬人口的新加坡政府推出3000億港元救經濟，看來特區政府也應該加碼救經濟了。新加坡救經濟的主力是保就業，政府代航空業、旅遊業、飲食業的僱主支付大部分的僱員工資，條件是不許炒人。

太古系市帳率不足0.2倍

股價低迷，超值股愈來愈多，李嘉誠已經出手了，大量買入長實（1113）及長和（0001），其中買入長實的金額又比買入長和多，這也說明還是磚頭最有吸引力，論磚頭的吸引力，嘉國（0173）可能排在最前面，目前嘉國每股資產淨值11元，而股價在大幅度連升4日之後仍只是3.44元。

不過，若論股價與每股資產淨值的折讓，那麼，最具吸引力的股可能是太古A（0019）及太古B（0087），太古A加太古B的總市值只是700億元，而淨資產總值達3800億元，市帳率不足0.2倍，如此高的折讓率，隨時都可能出現私有化。回顧歷史，太古這隻股之所以出現A股與B股，就是因為多年前Swire家族擔心1997年之後的香港前途，因此推出投票權與A股相等，但實際金錢權益與A股差5倍的B股，當初的原意就是如果有一天Swire家族看淡香港前途，可以沽出太古A套現，而自己保留太古B，則仍可控制太古集團的管理權，因此，也可以說，太古集團是香港最早的一批同股不同權的股票之一，如今，整個太古集團A+B的市值僅700億元，而資產值達3800億元，怎麼會沒有私有化的誘因？

太古B股息率接近8厘

股價與資產值之間出現大折讓，有私有化的誘因，也有大股東增持的誘因，不論是私有化或是增持，對股價都有利，這應該是目前最值得買入的股票，買入這類股票不求馬上有炒作，但是，一旦出現私有化，就可以突然賺一筆錢，就算沒有私有化，大股東也不增持，收股息也該不錯，股市低迷之際，買股收息就是進可攻，退可守的基本策略，目前，太古B的股息率竟接近8厘，嘉國股息率也接近6厘。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]