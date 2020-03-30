經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：太古系具私有化誘因

【明報專訊】美國參議院以96票對0票通過2萬億美元的救災加追預算，看了這則新聞，不得不稱讚美國人，在平日，美國兩黨政治人物明爭暗鬥，但是，今日國難當頭則顯出無比的團結。

在參議院公布這項投票結果後，美股再升，3個交易日，道指上升3961點，即21%，的確令人吃驚，緊接着美國參議院通過2萬億美元撥款後，G20會議也發出聯合聲明，G20會撥款5萬億美元救經濟，差不多同時，新加坡政府也加追預算救經濟，再增加480億坡元的緩助金，連同較早時於財政預算案提出的64億坡元，總額接近544億坡元（約3000億港元），人口比香港少，只有500多萬人口的新加坡政府推出3000億港元救經濟，看來特區政府也應該加碼救經濟了。新加坡救經濟的主力是保就業，政府代航空業、旅遊業、飲食業的僱主支付大部分的僱員工資，條件是不許炒人。

太古系市帳率不足0.2倍

股價低迷，超值股愈來愈多，李嘉誠已經出手了，大量買入長實（1113）及長和（0001），其中買入長實的金額又比買入長和多，這也說明還是磚頭最有吸引力，論磚頭的吸引力，嘉國（0173）可能排在最前面，目前嘉國每股資產淨值11元，而股價在大幅度連升4日之後仍只是3.44元。

不過，若論股價與每股資產淨值的折讓，那麼，最具吸引力的股可能是太古A（0019）及太古B（0087），太古A加太古B的總市值只是700億元，而淨資產總值達3800億元，市帳率不足0.2倍，如此高的折讓率，隨時都可能出現私有化。回顧歷史，太古這隻股之所以出現A股與B股，就是因為多年前Swire家族擔心1997年之後的香港前途，因此推出投票權與A股相等，但實際金錢權益與A股差5倍的B股，當初的原意就是如果有一天Swire家族看淡香港前途，可以沽出太古A套現，而自己保留太古B，則仍可控制太古集團的管理權，因此，也可以說，太古集團是香港最早的一批同股不同權的股票之一，如今，整個太古集團A+B的市值僅700億元，而資產值達3800億元，怎麼會沒有私有化的誘因？

太古B股息率接近8厘

股價與資產值之間出現大折讓，有私有化的誘因，也有大股東增持的誘因，不論是私有化或是增持，對股價都有利，這應該是目前最值得買入的股票，買入這類股票不求馬上有炒作，但是，一旦出現私有化，就可以突然賺一筆錢，就算沒有私有化，大股東也不增持，收股息也該不錯，股市低迷之際，買股收息就是進可攻，退可守的基本策略，目前，太古B的股息率竟接近8厘，嘉國股息率也接近6厘。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
泛海系狂掃恒大債 息率近18厘
泛海系狂掃恒大債 息率近18厘
建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
匯豐採特別安排 保客人安全距離
匯豐採特別安排 保客人安全距離
施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值
施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值
往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升
往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升
「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會
「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會
花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施
花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施
疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集
疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠
中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠
BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算
BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算
信義能源：湖北兩電站並未停工
信義能源：湖北兩電站並未停工
港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚
港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚
資深律師因興趣轉搞護膚品
資深律師因興趣轉搞護膚品
張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀
張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀
李澄幸：強積金回報不宜輕視
李澄幸：強積金回報不宜輕視
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：市場乏信心 博恒指熊55345
金子：市場乏信心 博恒指熊55345
張兆聰：長和股息率逼高位可留意
張兆聰：長和股息率逼高位可留意
蔡金強：永恒的榴槤：內房股
蔡金強：永恒的榴槤：內房股
潘啓才：趁疫情在家練好基本功
潘啓才：趁疫情在家練好基本功
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
周顯：孖展買債 不如full pay買股
周顯：孖展買債 不如full pay買股
何國良：疫後互聯網醫療有前途
何國良：疫後互聯網醫療有前途
何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色
何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色
王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？
湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？
陳永傑：今年美國低息持續
陳永傑：今年美國低息持續
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
布少明：疫情第二波 樓市續波動
布少明：疫情第二波 樓市續波動
李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺
李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺
盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣
盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
8盤有望次季推 涉逾4000伙
8盤有望次季推 涉逾4000伙
林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬
林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬
嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬
嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬
將軍澳周末睇樓量跌一成
將軍澳周末睇樓量跌一成
君豪峰 高層賞維港景
君豪峰 高層賞維港景
投資者大減 沙中實呎失守1.8萬
投資者大減 沙中實呎失守1.8萬
宜待市况回穩 才贖回強積金
宜待市况回穩 才贖回強積金