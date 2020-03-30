經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險

【明報專訊】上周標普500期貨指數收2520點，跟再上星期收市價比較，升了11%，如以周一最低位2174點計，則反彈了16%，但上周高位曾見2634點，即由低位反彈了21%，而且高位出現當日，正是美國勞工部公布首次申領失業金創歷史紀錄的328萬宗，比上一周的28.2萬宗暴增11.6倍，就算是2009年的金融海嘯，也只有66.5萬宗，美國經濟之嚴峻，可想而知。然而，聯儲局可做的，也就只有瘋狂印鈔和無限QE，印到毫無底線，對股市有沒有幫助？一定有。

標普500期貨指數由上月的歷史高位3397點下跌到2174點，跌幅達36%，速度之快，已經是超過1929年引發大蕭條的股災，而經濟若出現蕭條，企業未能發新債冚舊債而觸發大量違約，拖累銀行，再拖累更多企業，引發更多失業，形成惡性循環。

無限QE買債暫時穩住市場

因此，聯儲局無限QE買企業債，雖說只買投資級別債券，但在兵荒馬亂的情况下連高級債券都因斬倉盤而遭拋售，無限QE的確有穩定金融市場的作用，我認為過去兩周因大量斬倉盤而導致不少優良資產被無差別拋售的情况，例如連長和（0001）都被插到低見45.05元，暫時告一段落。

市民拿救濟金消費 添通脹壓力

雖然無限QE穩住了債市，間接地支持了股市，但QE醫不到肺炎，普羅市民亦不會因無限QE而恢復外出消費。我最擔心的是，今次各大央行瘋狂印鈔，配合政府救災派錢，真正做到了聯儲局前主席伯南克說的直升機撒錢，錢落到了人民的手，又因災情嚴重，影響生計，他們一定會動用這筆應急錢購買必需品，構成通脹壓力。

另外，因為疫情令許多生產設施關閉，社會生產力大幅下降，貨物和服務供不應求，令價格進一步上漲，兩股力量合流，令本欄早前預計下半年全球通脹重現，有可能提早出現，而且不是許多人說的滯脹，而是高通脹，甚至一些社會會出現惡性通脹！

如果惡性通脹出現，我擔心首當其衝的，並非物產糧食仍然非常充裕的美國（去年彭博便有報道，美國豬肉產量為48年來最高，但因貿易戰滯銷，豬農被迫把豬肉腌製成煙肉，令煙肉堆積如山，加上滯銷的大豆和其他食品，如今正大派用場），而是受油價大跌和瘟疫夾擊的伊朗、2011年前後爆發阿拉伯之春的一眾窮國和委內瑞拉等國家。

所以，雖然油價目前受俄羅斯和沙特增產打價格戰而暴挫，但如果伊朗、伊拉克、利比亞和委內瑞拉等國家陷入糧食危機，國家亂作一團，石油便會自動減產，油價會獲得支持。

美國舉措似做戰前部署

王弼自2015/16年開始，已經不斷提醒讀者，要關心地緣政治風險，被人笑了許多年，遭抨擊不應把投資和政治混為一談。自中美貿易戰開打以來，到去年的612開始，再到現在瘟疫源頭未明但已肆虐全球的情况下，讀者們實在要想清楚，我們是否已在戰爭當中。美國不少新聞渠道，已經有意無意說軍隊已被動員，鷹派的納瓦羅被侵叔任命為《國防生產法》的主持人，通用汽車被政府徵用製造呼吸器，這些明顯都是戰爭部署。如果我們已不幸地陷入戰爭，投資和理財的安排自然不可跟和平時代同日而語。點到即止，盼讀者再作深思。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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