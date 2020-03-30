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何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色

【明報專訊】上星期五由英國智庫Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發研究院與共同編制的「第27期全球金融中心指數」公布令人震驚的結果。香港的全球金融中心排名由第三急跌至第六。

香港十天內連失兩個光環

令人更感意外的是：上海竟然跨越香港和新加坡位列全球第四，本來位居第六的東京，更由第六躍升至全球第三。紐倫港神話不再。香港在十天內連失兩個光環：3月17日我們失去全球最自由經濟體的寶座；3月27日我們失去「紐倫港」全球金融中心三甲的位置。

前者我們也許不太介意，因為在科技大躍進、社會世情狡詐複雜的今天，自由放任的政策也許不合時宜了。後者卻是我們的生存所繫。香港早已失去世界最領先貨運港的地位，若然也做不成全球領先的金融中心、我們靠什麼維持我們那麼高的生活水準？

香港要戒自高自大

有人會說：其實倫敦、東京、上海、新加坡和香港的得分都非常接近。新加坡的738分比香港的737分，只是多一分而已，香港也不算差。但是我們要問：上海以其行大陸法兼又資金出入都受限制的條件，竟然能超越新加坡和香港，當然有其過人之處。香港必須虛心自問自強，而戒自高自大。

最新的調查中有一項是：哪個金融中心在未來的重要性會上升？上榜十個金融中心之中五個均是內地城市，分別是青島、上海、北京、深圳和廣州，新加坡排第八，香港第九，巴黎第十。

何以內地城市可以愈趨重要，反而早着先機開放的國際大都會的香港反而較少人重視呢？

個人認為三個原因是最重要的。一是經濟的展望，二是社會的穩定、三是包容的文化。

社運引發人才外流

全球金融中心指數涵蓋範疇有五：商業環境、人才、基建、金融發展和聲譽。當中基建長期是香港較具優勢的，但物質上的基建容易以資金投入建立，難以長期維持絕對優勢，而其餘四項均極為倚賴良好的經濟展望，穩定的社會環境，以及包容的文化。

中國迄今經濟展望全球首屈一指，但社會和政局的穩定和包容性本來難以和香港比擬。但去年的政治和社會事件衝擊了這印象。有受訪者直言：「去年的社會動盪難免會引發人才外流，對技術專才的供應和需求都會下滑。」今天國內城市的包容性竟然勝於香港，可謂人算不如天算。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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