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何國良：疫後互聯網醫療有前途

【明報專訊】上周，市場在金融政策和財政政策的All In下，總算把這隻一直向下衝的「野馬」馴服下來，不致成為不斷斬倉下跌又斬倉的惡性循環。在市况喘定之後，大家都忙於調整自身的組合。從券商的層面，他們看到較平時更多的交易量在他們交易枱經過，算是淡市中的一個亮點。從交易的特質看，他們感到不少客人，在這市况回順時，雖然感到一些安慰，但他們卻沒有因此而改變原先相對悲觀的看法，持續把手上的貨在市場沽出。但筆者卻認為，他們雖然有賣出手上的貨，他們亦不一定是淨賣出（net sell）。我感到，在這一浪後，不少投資者都會重新盤點一下自己手上的組合，是否仍然符合這個新市况。在一場跌市洗禮後，股票市場會清楚告訴你，你手頭上的股票是否有堅實的支持者——情况就如股神形容：只有在退潮後才可以看到誰沒有穿泳衣游泳。因此，在未來一段時間，當市場進入橫行區時，良莠股票表現將有機會放大出來，大家參與其中時就要多加注意。

各國封城 對地球或許是好事

在今次疫情裏，哲學味濃的友人就會轉發一些信息，指上天可能利用這個考驗來提醒人類，到底這些年頭我們現代人的生活，為這地球帶來了多少的破壞？歐洲太空總署近日發布衛星圖片，顯示年初到現在，因封城令下，限制了人流往來，工商業活動大幅減少，全球多國二氧化氮的濃度結果下降了許多，滿天藍天，算是花了巨大成本後換來的短暫好事，亦希望為往後社會帶來一些啓示。

另外，有社會焦點聚焦在病毒的來源地問題上，令筆者想起兒時讀過的一篇文言文範文：「此又與兒童之見無異。人之將死，其藏腑必有先受其病者。引繩而絕之，其絕必有處。觀者見其然，從而尤之，其亦不達於理矣。」《張中丞傳後敘》。意即，一條繩給拉斷，總會在某一個位置斷開。如果我們因繩斷開而怪責那一個位置，就似乎不太懂道理了。面對疫情，全球人類本應同心合力去應付，如果只顧指摘他方，就有點失去領袖應有的風範。也許，像電影《Independent Day》中，統籌全球力量合力對付敵人的一幕，只可以在電影中出現。

疫情下看清線上行業優勢

展望後疫情世界，相信會改變不少現時的習慣，這亦有機會成為未來的一些新結構性趨勢。最明顯的一個就是加速了線下消費轉線上的趨勢。另外，有券商分析師亦提出，互聯網醫療亦將會在中國市場中高速增長。在加強互聯網基建和高智能手機滲透率的有利條件下，再加上互聯網醫療可以有望加入醫保覆蓋範圍內，將有利行業的成長。

互聯網醫療在疫情之時更讓不少用戶看到其較傳統醫療的優勝之處。所以，他們預估，2022年，互聯網醫療將由現時的6.2%市場比例翻一番，達到13.9%。有興趣的讀者們不妨研究一下。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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