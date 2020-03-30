周顯：孖展買債 不如full pay買股

其實，在這幾年來，高息債券一直在富豪圈中流行，尤其是內房債券，恒大（3333）債券之類。一名很聰明很聰明的百億富豪便曾經對我說，由於恒大等於是國企，too big to fall，所以是很安全很安全的。據說，上述那名超級富婆，就是輸在恒大債券。

債市比股市複雜 從來不玩

債券是很高深的學問，比股票更加複雜得多，所以我從來不玩。通常，墜入深淵的過程就是這樣的：經紀說，買債券很安全呀！這些公司很穩陣，不會執笠的。有的更加是買入美國國債，這更加不會執笠了。如果美國崩潰，世界末日了。

當你買了之後，經紀又會游說，債券的回報實在太低了，不如做孖展，把利潤放大。由於債券的安全度很高，比股票高得多，因此，它的槓桿率很高，一開二、一開三，如果是政府債券，一開十都有可能。

於是，明明很安全的投資工具，就變成很不安全了。老實說，如果做孖展買債券，倒不如不做孖展，full pay買股票，後者更為安全。可是，一步一步的sell下去，客戶很不容易明白這一點，尤其是，富婆的錢不是自己賺回來的，智力更加低下。簡單點說，恒大暫時尚未爆煲，所以其債券是安全的，這理論暫時尚是有效，不過，做孖展買其債券的，卻先瓜了。

[周顯 投資二三事]