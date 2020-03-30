盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣

上星期不斷有傳媒朋友致電給我問金價走勢應該如何判斷，其實三星期之前金價在高位1703美元暴跌至1451美元，當時正正就是環球資產市場被洗倉，美股更多番熔斷，但反過來在極度恐慌下，金價也跟隨環球股票市場同步插水。

當中主要原因是市場出現美元荒，在美元流動性緊張下，令美元升勢如破竹。亦因此，在美元的壓倒性強勢下，引致金價全面受壓，加上當時工業用的基本及貴金屬被股市大跌所拖累而出現暴跌，也拖累金價的表現。

金價抽升 非避險情緒帶動

現貨金在1455美元打底之後，就在上星期戲劇性地大幅回升，更收復了不少失地，當然最主要受美元急升過後出現調整令金價受惠，加上南非宣布封關來控制疫情，令金融市場擔心南非出口的黃金和鈀金都會受到影響。

此外，全球最大鑄金商瑞士亞格賀利氏（Argor-Heraeus），因防疫措施宣布停產兩星期，令現貨黃金供應更趨緊張。亦因此，紐約期金和現貨金出現了70美元前所未有的巨大差價。總的來說，上星期金價可以全面回升並不是拜避險情緒升溫所賜。

美元成終極避險工具 不利黃金

環球新型冠狀病毒疫情日趨嚴重，相信大家有目共睹，上星期四美國新申領失業救濟金人數，更由28.2萬急增至328.3萬的紀錄高位，由此可見，今次新型冠狀病毒所帶來金融市場和經濟的衝擊肯定是二次大戰後最嚴重的一次，相信在經濟拖累下，環球金融市場仍會持續震盪一段時間。

但現在最矛盾的是，若未來環球股市再度下跌，令避險情緒升溫下，那麼便要小心金價不升反跌，再度出現三個星期前的怪現象。因為始終現在美元成為終極避險工具，環球股市有什麼風吹草動的話，相信短期內只會對美元最有利，導致金價出現好淡爭持，自相矛盾的局面。

倘股市再暴跌 趁勢沽白銀

現階段金價在上位1643美元已出現阻力，若成功突破的話，也只可以保守地以上次高位1703美元為目標。若環球股市再出現暴跌的話，以目前貴金屬最好的行情來說，並非趁勢揸金，而是趁勢沽白銀。因為白銀和其他貴金屬不像黃金有避險功能，只會像其他基本金屬銅和鋁一樣，在環球股市下跌中，它們的負面影響最為嚴重。

銀價由年初至今已經大幅下跌18.89%；鉑金由年初至今更大跌23.09%；黃金則上升7.16%，由此可見白銀甚至鉑金弱勢非常明顯，估計銀價反彈過後會重現弱勢，前星期所見的11.63美元低位相信有機會再現，失守的話更不排除會挑戰10美元的心理關口位。

至於鉑金由年初1041美元高位一度暴跌至558美元，雖然上星期五重回741美元水平，但反彈後有機會再跌回558美元水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]