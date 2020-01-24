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何啟聰

投資策略

何啟聰：逐步建支持 小米購18705

【明報專訊】美國新領失業援助人數急增，市場憧憬或有更多救市措施，港股上周五走勢向好。恒指期權引伸波幅本周顯著回落，反映市場預期大市波動或會減底。

小米（1810）上周五重上10.5元水平遇獲利盤，向上有待挑戰11元。看好可考慮認購證18705，行使價11.58元，20年7月到期，實際槓桿約5.3倍。看淡可考慮小米認沽證14534，行使價9.08元，2020年9月到期，實際槓桿約3.3倍。

美團點評（3690）上周五高位曾升近3%，向上觀望上試50天線約97.5元，支持參考85元水平。有資金作業績好倉部署，主要考慮價外幅度約10%的產品。看好美團可考慮認購證11977，行使價98.85元，2020年6月到期，實際槓桿約8.2倍。看淡可考慮美團認沽證12496，行使價85.88元，2020年5月到期，實際槓桿約5.4倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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