劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完

恒指上周一大幅低開低見21696點回升，周五升至23791點回順，收報23484點，全周升679點或2.98%。不過，恒指上周表現遜色，國指上周升4.24%，恒指中型、小型股指數升6.62%、5.28%；《明報》港股數據庫涵蓋約350隻股份，上周近半的升幅超過5%，大市表現不俗。

國指成分股普遍重上10天線

恒指與上周表現強勁的國指或恒指中型、小型股指一樣，尚未升穿20天線。恒指國指成分股普遍重上10天線，有超過八成，但成功升穿20天線只有一成半，20天線成為首個重要阻力。

反彈另一障礙，是3月13日反彈高位，當日恒指大幅裂口低開1789點反撲，即市回補下跌裂口，成為3月跌浪以來首個重要反彈阻力，而該水平與20天線於約兩萬四，令關口阻力更大。

恒指料下試約21700點

正如上周一指，恒指前周收市計低位累彈超過半成，呈現短線見底迹象，首個反彈目標上望兩萬四，下一重要阻力約24700點。

但要挑戰後者，或要留待下一波反彈，而在下一波反彈之前，恒指料於10天線（約22800點）至20天線（約2400點）上落，並有機會先跌穿區間，下試約21700點或更低水平。

事實上，短短3周時間，港股已翻天覆地，3周前（3月6日）恒指仍在兩萬六之上，前周（3月20日的一周）跌至21139點；雖然近兩周在低位有強勁反彈，兩周（10個交易日）合計仍跌2.28%。個別行業情况更惡劣。

整體半數行業兩周累跌逾5%

本報港股數據庫追蹤的30個行業，上周有一半的升幅超過5%，部分如紡織及服飾、汽車及相關、中資電力更升逾一成。

不過，兩周以來，只有軟件服務、農業及水務可以收復失地，兩周累計升1.63%、0.37%；整體有一半行業兩周累跌約5%以上，航空及相關、科技器材、環保及新能源、航運物流更累跌逾9%。

然而在疲困局面，有個別股份脫穎而出，不單升破20天線，更突破3月13日高位，兩周錄得升幅，為表現最強一批股份，包括恒指國指成分股中，中移動（0941）、潤燃（1193）、騰訊（0700）、神華（1088）。各行業皆有強勢股份，醫藥的復星醫藥（2196）、體育用品的李寧（2331）、雲服務的金蝶（0268）、物管的雅生活服務（3319）等（見表3）。

[劉思明 數據尋寶]