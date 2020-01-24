金子：市場乏信心 博恒指熊55345

匯豐數據顯示，引伸波幅大上大落，過去5天高位60.47%，低位38.55%，而過去一個月高位68.64%，低位則見20.61%，即3月初的位置。從以上表現可見，3月以來市況轉趨波動，其後引伸波幅雖有顯著回落，但目前仍較月初錄得相當大的升幅。

投資者可以簡單的公式計算出波動情况，只需將上述以年計的波幅指數除以16，便大概得出以每天計的短期引伸波幅水平，以周五收市48.49%計算，預示大市每天短期波幅約3%。

在市况大上大落之時，不少投資者會留意即市炒上落機會，若以窩輪入市，除留意正股上落，更要留意引伸波幅變化。舉例說，博反彈的投資者幸運看對股價向上，可能考慮「低買高沽」，惟不幸看錯波幅表現，波幅往下跌，即變成「高買低沽」，而若第二個負面因素等於或大過第一個利好因素，該認購證價格甚至沒有升跌，更可能倒跌。由於近日引伸波幅回落情况嚴重，故只能選擇牛熊證。雖然各國使出「洪荒之力」救經濟救市，惟市場信心不足，投資者若看淡後市，可以留意恒指熊證（55345）。

[金子 窩輪攻略]