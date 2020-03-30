蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸

目前港股之估值仍甚低殘，約相當於以往金融危機時之低位，係長線投資者吸納優質股之機會，但由於全球疫情何時受控仍難料，持續愈久，對經濟及企業盈利影響愈大，出現金融危機的風險愈高。對穩健投資者而言，若現時想追貨，宜選業務具防守力但股價「無辜」暴跌的股份，例如部分公用股。

股息率現有6.1厘 上市以來新高

過去三周的股災，到後期連理應最穩陣的公用股都暴跌，頗有「要錢唔要貨」式恐慌拋售感覺，這往往係大市見底信號。個別公用股捱沽有其自身原因，例如煤氣（0003）減派紅股，但其餘主要受市場氣氛所累。

長江基建（1038）從事之基建業務，業務類型及地域多元化，涉足能源、交通、水處理、廢物管理、轉廢為能、屋宇服務等基建業務，橫跨香港、中國內地、英國、歐洲大陸及澳紐加。環球經濟急劇衰退，這些公用事業需求難免略受影響，尤其是來自工業之需求，但下跌幅度料溫和，較絕大部分行業平穩。近期避險資金湧向美元，投資者或認為不利擁有較多非美元資產之長建，但公司一向以貨幣掉期及以當地貨幣借貸對冲部分匯率風險，問題不大。

長建1996年上市，20多年來保持股息每年增長。去年底之淨負債比率下降至13.5%，屬健康水平，有彈藥趁經濟低潮以理想價錢做併購。長建以往之股息率從未高過5厘，現時高達6.1厘，買入長線持有，目標至少50元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]