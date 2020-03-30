潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題

簡單來說，新冠狀病毒肺炎大流行的影響，就是引發貨幣流通速度崩潰式下跌。這種現象可以理解成，由於私營板塊對於流動性的需求突然上升，於是央行主導推行貨幣緊縮。根據以往歷史，每當貨幣流通速度大跌時，政府的貨幣成本就會下跌，但私營板塊的貨幣成本卻會上升，這可以從企業信貸息差擴闊看到。現時的憂慮是，由於產出減少，企業將會無法償還債務。

貨幣流通停頓 將現償付危機

如果不能迅速制止貨幣流通速度大跌，必定會出現償付危機。不用說，私營板塊面對實質利率和名義利率上升，會令到產出下跌的可能性大幅增加。換句話說，市場預示着，將會迅速出現一場由通縮引發的經濟蕭條。根據中國大陸和韓國的經驗，本文假設了新冠狀病毒肺炎引發的公共衛生危機在秋季結束。但如果到9月仍未能廣泛解決這個問題，那麼各國政府和央行的行動可能已經失敗，不能期望貨幣流通速度可以在短期內恢復。在這種情形下，幾乎肯定會出現經濟蕭條，而且將會有大量債務違約事件。

多個發達經濟體上星期宣布的政策顯示，它們的決策者將會盡一切可能避免產出大跌。這樣做的結果，就是政府的預算赤字大幅增加，以及貨幣供應大幅擴充。很明顯，這種「臨時」政府開支，將需要大量發債來籌集，而這些債券將會由中央銀行購買。但是，正如已故美國經濟學家佛利民（Milton Friedman）曾明智地指出：「沒有什麼比臨時的政府計劃更加持久。」

不讓企業倒下 遺留大量「殭屍企業」

我們認為，現時各國政府的回應方式明顯是錯誤的。由於大多數發達經濟體政府的目標都是阻止企業破產，尤其是歐元區，這已令到大量「殭屍企業」留下來，新的援助方案只會加劇這一趨勢。而且，資本主義不讓企業破產，就好像天主教不談天堂和地獄似的，很難看到它如何運作。我們多年來研究的其中一大發現是，政府開支佔GDP比例較高的經濟體的結構性增長率往往較低。這是因為，政府經營實體有別於私營板塊，它們並不會經歷「創造性破壞」。如果沒有這種優勝劣敗的清洗力量，資本主義制度將無法正常運作。

此外，人為地保持低利率，一定會首先引致全球資本錯配，接着無可避免地出現「黑天鵝事件」，而引致股市崩潰。因此，西方經濟體在長期因為錯誤的引導政策而積弱之後，再遇上新型冠狀病毒肺炎爆發，可說是面臨巨大挑戰。問題在於，加碼採用這種方法（雖然在短期內這是無可避免）只會製造更多問題，因為這種政策的邊際回報已經下跌了多年。

政府補償個人損失 一旦啟動無法停止

隨着各國政府準備通過一種或多種方式直接補貼個人損失的收入，這又帶出了一些相關問題：

（1）這將是趨向每個公民終生支付收入的第一步，不論他是否有工作；

（2）這種終生收入肯定會透過中央銀行以某種方式發行貨幣來籌集；

（3）正如美國經濟學家佛利民所說，這種做法一旦啟動，以後就幾乎無法取消；

（4）如果在商品和服務供給下跌的同時，透過大量印鈔來令普通個人的收入保持穩定，那麼通貨膨脹可能會火速上升。

畢竟，全球化帶來了嚴重的通縮，所以它應該以通脹來終結。尤其是，如果借用法國經濟學家Jacques Leon Rueff對通脹的定義──政府以一些不存在的金錢，來補貼沒有回報的開支。

零利率將令大批企業被國有化

因此，儘管各國政府別無選擇，只能任由國債大幅增加，但這場危機的長期影響將是有害的，並且有損市場經濟的正常運轉。其長期影響如下：

美國企業的盈利已經連續5年積弱，只是靠極低的利率來支撐股市。不幸的是，這些政策肯定會降低經濟及企業盈利的結構性增長率。

最終，投資者由低利率和高股價得到的，將會在企業盈利方面失去。畢竟，這就是日本過去20年推行超低利率的經驗。

銀行正在成為地方中央銀行的簡單代表機構，它們根據其預期回報來分配資本的效率相當低。愈來愈多人是根據銀行如何執行地方政府或中央銀行的法令來看待它們，就像前蘇聯的情形那樣。實際上，銀行已不再是市場經濟的一部分。

零利率將會令退休基金長期處於資金不足的狀態。這筆帳，將會由政府增加預算赤字，或者企業盈利下跌來埋單。經過一段時間，零利率將會導致大批企業被國有化。日本就是好例子，現時日本央行幾乎是所有日本大型企業的最大股東。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]