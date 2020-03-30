林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊

上周的反彈，表面看確似一場華麗轉身，可是推冧今次大調整的其中一隻有形之手的國際期油，上周竟然在這場反彈派對中完全缺席。

截至周末結束的時候，布蘭特期油更似有下試20美元一桶之勢。假如本周期油再次破底，那很可能證實，3月環球資本市場的底部，仍然未夠穩固。

不少企業疫情後恐一沉不起

展望第二季度，在各國央行合力提供無限量流動性保證之下，市場波幅應該會逐步收窄。惟今次疫情，重創了不少行業，當中部分更可能因為消費者的習慣，從此一夜變天，後COVID-19的世界，將從此不再一樣。因此，部分不太受疫情影響的企業，或有望在疫情之後估值很快重返正常水平，惟更多的企業，則可能在今次疫情之下，從此一沉不起。

不過，在市場出現強烈反差走勢之前，大市仍然可能在即將來臨的二次震盪市况之中，再次測試優質股份的估值韌性，投資者在入市之時，不實在不必急於一時。尤其是經過上周強烈反彈之後，很多原本值博率不錯的優質股份，已很接近1月高位。在形勢仍然極不明朗的當下，吸引力僅屬一般。

美股只跌25％ 遠未反映經濟急轉差

周末美國確診COVID-19人數大幅超越中國，而且數字仍然繼續以幾何級數上升，最新新申領失業救濟人數達到創紀錄的328萬人次。依此推算，美國即將公布的失業率，很可能由對上一季的3.5%，急升至5.5%，甚至更高。今年初，美國失業率仍在歷史低位徘徊，未夠一個季度已陷入衰退，形勢變化之急，前所未有。

經過上周反彈之後，標普500指數僅較歷史高位調整了25%，似乎遠遠未能真實反映美國急轉直下的經濟實况。

令人諷刺的是，2008年的美國次按危機，引爆了大部分總部設於歐洲的環球金融機構；無獨有偶，今次疫情雖然在武漢引爆，但北亞地區經過SARS洗禮，在應對疫情上經驗較為豐富，COVID-19對各國經濟的重創程度，不消一個月的時間，歐美各國早已後來居上。在此之前，歐美股市仍然在屢創歷史新高，如今形勢急轉直下，恐怕不能單靠一個月的股市調整，就能充分反映所有負面因素。

A股指數料跑贏美股

話雖如此，投資者必須明白，如今全球再次跌入零息經濟陷阱，資產估值模型早已失效。過剩的資金，追逐少數優質資產的現象，未來只會進一步加劇，優劣質股份之間的估值鴻溝，亦勢必進一步拉闊。只是，投資者必須有足夠的耐性，因為混亂的疫情、社會以至環球政治信息，不大可能在短期之內重拾秩序。純看股票指數表現，MSCI中國將跑贏標普500，而以行業劃分，則科網、醫護及必須消費，則會明顯跑贏可選消費、金融、基本材料及工業生產。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]