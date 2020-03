由於美國已是Fiat money的國家,印鈔毋須儲備,理論上真的可以無限印鈔來買債買股,甚至可以用來買油,在任何實質商品都會是有限供應而若貨幣無限的話,那股巿可以變成sky is not the limit,甚至可以升上太空以至無限,只是當要出售商品或股票而兌換回來的貨幣,其購買力也可以變得無限小,甚至歸零!

近期不少投資名宿都大增黃金佔投資組合的比例,或許便是看到美元貨幣在無限QE可能走上崩潰之路,猶如當年羅馬帝國將貨幣含金量不斷稀釋,最終令帝國也步上滅亡!

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]