陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟

1929年美國股災後，美國道指及至1933年才見底，而失業率也由1929年曾低見3.2%，暴升至1933年的25%。當時由於美元實行金本位，加之反而逆巿實行經濟緊縮和收緊銀根政策，通縮掩至，金價反而受壓向下，可見金融危機不一定有利金價，及至羅斯福在1933年履任總統而推出擴張政策，金價亦見底回升而一直保持高位，而美股更在美國宣布加入第二次世界大戰後而加快回升。

最近黃金表現先因美股急跌而曾闖高位，但未幾或由於擔心可能如1929年後般出現經濟蕭條和通縮，金價又急跌，但當美國聯儲局宣布會無限QE後又錄得十多年來最大的單周升幅。

現在美國政府應學乖了，不會在股災後實行緊縮政策，卻推出了無限QE，相信一下步便會推出財政刺激措施，所以未必會如一個世紀前會出現通縮，反而可能刺激通脹。

另外，當年美國參與第二次世界大戰後，經濟曾被刺激，反而當戰爭結束後卻出現衰退，令人擔心美國會重蹈覆轍的會挑起戰爭以刺激經濟，而通脹和戰爭風險升幅，往往會利好金價。

如看好金價，除了買實金和期金，又或買黃金ETF，也可考慮金礦股的ETF如GDX，在升巿時，金礦股ETF的升股幅往往是金價的數以倍計。當然，這也是一把雙刃劍，如金價回落，GDX的跌幅同樣往往大於黃金。

[陸振球 投資超限戰]