險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償

明報記者 黃清瑤

■英國保誠

英國保誠於上周一共送出50萬份新冠肺炎免費保障予任何香港市民，有意領取者，由即日起至4月24日，下載Pulse by Prudential(HK)手機應用程式，並於「免費新型冠狀病毒保障」一欄中進行登記，申請人可同時為18歲以下子女一同申請。成功申請者將會收到登記確認電郵。

免費保障包含每人1萬元確診賠償、10萬元身故賠償，不過如受保人士於登記時的過往14日內，曾接受強制檢疫、受保人士同住的任何人士於登記時，曾正在家中進行強制檢疫或確診，英國保誠將不會作出任何賠償。

除此之外，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人或受保員工及家屬，如確診新冠肺炎而需住院，即可獲免費額外住院現金保障，每日600元、長達45日，即最多2.7萬元。

■宏利香港

宏利香港就新冠狀病毒肺推出多項特別安排，由即日至今年4月30日，不論購入個人理財保險產品、團體醫療住院保單及自願醫保的投保人（包括現有客戶及全新客戶）都可獲得額外保障。如投保人確診，將可獲每日600元的住院現金保障，保障期長達45日，即住院現金最高保障額為2.7萬元。

如投保人被香港或澳門政府指令需於醫院或隔離營接受強制隔離，宏利香港會就每宗個案提供一筆過的3000港元特別現金。如投保人確診，其家人需要家居隔離的話，亦會提供一筆過的2000港元特別現金。另外，如受保人不幸因感染新冠肺炎毒離世，受益人將可獲得額外22萬港元的身故賠償。

即日至就今年4月30日之新投保人士，可獲得3個月保障期的免費人壽保障，全新客戶需於保單簽發後才可索償確診住院現金保障、身亡保障。

■友邦保險

友邦保險方面，所有合資格的個人及團體保險客戶如確診新冠肺炎，可獲得一筆過1.5萬元賠償。如受保人因新冠肺炎需隔離，每日可獲700元隔離賠償，最長達30日。如因新冠肺炎離世，則可獲15萬元的身故賠償。由即日至4月30日，無論受保人是否入住指定中國內地醫院，均可獲得保障。

不過全新客戶需於有關保單的相關等候期過後，才會受保障。危疾保險產品保障則會因新冠肺炎引發，並符合危疾定義的相關併發症而作賠償。

■富衛

如富衛合資格客戶（即由富衛人壽保險承保的個人醫療或危疾保險之基本計劃保單，但不包括身心衛危疾保障計劃）於保障期內確診新冠肺炎，並需入住醫院，富衛將於住院期間提供每星期5000港元、長達8星期的住院現金保障，即使住院期不足一星期亦以一星期計算，即住院現金最高保障額為4萬元。若被香港或澳門政府指令需強制隔離的受保人，可獲一筆過的4000港元特別現金保障。 如其家人需面對強制隔離，可獲一筆過3000元特別現金。

如合資格客戶於保障期內購買新個人醫療、危疾、指定儲蓄及年金保單等，一旦因新冠狀病毒肺炎離世，其受益人可獲發一筆過的30萬元身故賠償。投保人如確診新型冠狀病毒而需住院並作出索償，將獲豁免保單等候期之要求。

針對現有投保人，如於今年3月9日前持有仍生效的指定富衛個人醫療或危疾保單，由即日至6月30日不幸確診新型冠狀病毒或非自願失業連續超過30日，指定個人醫療保險保單最多可延期180日，指定個人危疾保險保單最多可延期365日。

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