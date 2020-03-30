經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福

【明報專訊】早前看到，英國富時100指數，今年唯一一隻上升的股份是Ocado，是網上超市。美股的Blue Apron（APRN）更是有趣，上市3年不夠，股價150元跌至2元，但3月則一度升10倍（現在仍升5倍）。公司業務是送餐，但不是送外賣，是運送食材調味料，讓你在家自行煮飯仔。

想說的是，留意香港電視（1137）。小弟大學年代已視王維基為偶像，非關政治，是因為他的商人本色。小弟畢業後甚至到王維基公司應徵，結果不被取錄，但能和偶像本尊見面已很滿足，年少多好。王維基是創業家，香港的Richard Branson，曾從事不同生意（補習社、教科書、長途電話、寬頻上網），相信並非死牛一面頸，誓要追夢做電視大亨。小弟猜測，對王維基來說，最緊要是「過癮」，顛覆龍頭，改寫規則。但時也命也，電視夢受挫，王維基果斷斬纜（他也沒有得選擇），與其自怨自艾，不如再找一片天，轉做網購。王維基電視夢碎，可能是執番身彩。看看現在香港的電視媒體，全在苦苦掙扎。固然王維基不止為錢，但相信在泥沼中摔角也不會太過癮。

電盈有賺錢電訊業務支持 補貼電視虧蝕

先看電盈（0008）旗下的電視業務。簡單來說，是艱苦經營。Now收費電視，以及免費電視Viu有披露關鍵數字。Now的2019年EBITDA（利息稅項折舊攤銷前利潤）有4億多，但和集團的130億EBITDA（差不多全來自香港電訊（6823））相比是微不足道。Viu則是負數EBITDA，3億不算多，按年收窄，說有一天變成正數不是癡人說夢。但留意這些還未計及戲肉的利息折舊等等，粗略估計，兩項電視業務淨虧損大約是20億元。電盈的「大數」純利才7億元左右，可見兩項電視業務拖累不少。當然做生意不能如此拆開一件件看，要看整個佈局，但肯定的是李先生搞電視業務，目的不是賺最多的錢。

有線負債大增 料短期要集資

我們再看看有線（1097）的慘况。有線嘛，2019年蝕了約4億，較之前一年收窄，值得恭喜。上下半年各蝕約2億，未有急速惡化。留意的是公司電訊業務（主要是「飲譽國際」的上網及電話服務）EBITDA是正數，至少在EBITDA上是補貼了電視業務。蝕錢不是最大鑊，問題是你蝕不蝕得起？電盈有相當賺錢的電訊業務撐着，有線則沒有如此幸福。蝕4億看似不多，但公司帳面值跌至約6.5億，而負債也大增。公司已是危在旦夕，相信短期內又要集資。小弟由開台支持至今，可算是忠心耿耿，早前已續了兩年合約，希望不會成為「苦主」。

爛船有三斤釘 TVB靠祖蔭食老本

至於最多人關心的大台，TVB電視廣播（0511），可以說是爛船有三斤釘，長遠前景可能暗淡，但短期生存不成問題。公司去年也蝕約3億，但底子比起有線厚很多，祖先剩下不少，夠慢慢吃。公司的帳面值是55億，虧損幾億真的濕碎。况且，去年的虧損，主要來自星美債券減值，公司「核心業務」算是打和，而星美債券已減值至零，明顯地公司採用「Kitchen Sinking」策略，壞消息一次爆，打後可以輕裝上路。但當然，公司的「核心業務」其實也面對不少問題，若看「核心EBITDA」，下半年急速倒退，明顯和經濟轉差，以及社會運動有關。即使今年不再有債券減值，業績仍是不太樂觀。但還是那句，祖先生性打下江山，生生性性做好本業，生存數年應該不成問題，也暫時不用着急集資。

以上種種慘况，只是2019年，而今年經濟勢必較往年差，廣告客戶必然更手緊。眾多運育盛事延期，對電視台來說更是雪上加霜。

說回香港電視，業績後股價太插，小弟甚至懶得去看。股票是炒前景，何况對公司來說，去年和今年已是兩個世界。股價之前已連升多天，與其說業績令人失望，小弟認為是獲利盤居多。

至於批評公司在高位集資，更是奇怪，有時小弟十分懷疑香港是否適合營商？敢問大家，股市原意為何？看過神劇《大時代》就知，是讓企業集資，至於你們日炒夜炒，是副作用。公司股價炒高了，生意又愈做愈大，應接不暇，此時不集資，更待何時？難道等股價低位時才大折讓供股，或者平價引入新股東？香港電視集資的時機，可算是一流，剛好在股市大跌前完成。當然王維基謙稱自己不懂財技，大家可以自行判斷。

短炒香港電視 料3月份營運數據亮麗

此時仍討論香港電視去年業績，是浪費時間。公司每月公布的營運數據才是重點。3月份的數據，將會在4月頭公布，相信3月數據定會相當亮麗。現價值得留意。

最後補充一句：公司以往是3個月才公布一次營運數據，現在是一個月一次。你說王維基懂不懂財技呢？視乎如何定義「財技」，但識玩當然是咁玩。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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