經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：揀大馬樓小心中伏位

【明報專訊】近年東南亞國家備受港人注目，其中馬來西亞由於生活指數低、氣候宜人，加上當地的語言及文化跟香港接近，更有與本港相近的英國殖民地背景，吸引不少港人透過申請「第二家園計劃（MM2H）」移居馬來西亞。有些港人更看好當地樓市的升值潛力，打算購入馬來西亞房地產作出租用途，有些則打算將單位用作自住或留待日後退休居住，難怪當地的樓盤早已成為港人海外置業的焦點。

當然，作為一個精明的投資者，除了先熟悉當地的法制、房地產市場走勢，衡量個人所能承擔的風險外，在馬來西亞選購物業時，還有些細節不容忽視的。筆者近日在馬來西亞走訪了幾十個樓盤，發現到一些港人買大馬樓時或會忽略的地方，要是稍不為意，真的會到收樓時才發覺中伏。

大馬多填海工程 選購物業要留意

我們香港人買樓，都會十分重視物業的景觀。不過，馬來西亞有很多填海工程，進度也相當快，尤其檳城、馬六甲此等沿海城市。大家在選購物業時，可能會被開揚的景觀所吸引，要什麼盡享城市日夜美景、飽覽無敵海灘景致……然而兩三年後，你所買的物業前方或已起了一幢又一幢的高樓，甚至樓距之間相當近，無論你向上仰視或向下俯瞰，望到的只是一大片「石屎」，景觀全被遮擋，甚至房子的私隱也成了問題。

毋庸置疑，馬來西亞的發展相當迅速，這當然有好有壞，好的自然交通方便、生活配套齊全，但要是希望遠離繁囂，坐享無敵靚景的話，就真的要在買樓前多做一點功課，不僅要留意物業所處區域的未來規劃，也要了解周邊的土地用途、發展年期等，不能單靠樓盤內場銷售人員介紹就草草作投資決定。

選擇單位 最好遠離電梯間

除了單位的景觀，物業的建築用料、單位附近的噪音及隔音設備也不容忽視，尤其電梯槽帶來的噪音最值得關注。

電梯在運作時會產生震動，而震動又會產生「嗚嗚聲」，雖說現今馬來西亞的新樓盤，所有電梯都有專業設計規格，運行時所產生的最大噪音值會設定一個上限，但沒有太大噪音卻不代表完全沒有聲響，要是你選的單位剛好靠近升降機大堂，當其他住戶在繁忙時間出入時就會比較嘈吵，在夜闌人靜的時候，這些噪音更可能令你徹夜難眠。

要是在沒為意的情况下買下這些噪音單位，到時你住的時候真的欲哭無淚，即使不打算自住而作出租用途，亦會直接影響單位租出的機會及租金回報。大家同樣買大馬樓，為什麼有些人買入的單位很快便能租出，且單位升值得較快，同時賺價又賺租，但某些單位卻一直找不到租客而被迫空置，真得很視乎投資者的知識和眼光。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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