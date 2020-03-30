陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up

由圖觀之，不論減息，還是QE（見諸於和聯儲局總資產/銀行體系總資產比率大幅下降，亦即聯儲局總資產增長大大拋離銀行體系總資產），對於銀行體系的整體擴張（銀行體系總資產）和對實體經濟的擴充（銀行體系內貸款資產）都沒有很大幫助，甚至是利率愈跌，平錢愈多，錢反而更願意投向保守資產收息尋租，而非投資創新和「努力消費」。

原因以前也提過：站在銀行的角度看，有平錢（甚至係送錢），而市面卻並非很旺的時候，與其冒被走數的風險賺多幾個%，不如穩收「可恥利息」——再說，加上適當槓桿，回報亦相當不俗。如此又何樂而不為？

那麼這次的減息+QE+財政政策又有何作用呢？

減息+QE真正要保護的，是銀行、大企和物業市場，當中尤以銀行為甚，事關銀行一倒，不但大量企業可因欠缺頭寸而倒閉，造成大量失業之餘又物資短缺，更令大量存戶畢生積蓄化為烏有。屆時不止遍地貧窮，還會人心惶惶，影響社會穩定。

只是，由於這次並非純因高槓桿加新經濟泡沫爆破而引發，而是因新冠肺炎引起的經濟活動大倒退造成。而在有效疫苗面世前，爆發只能拖慢減壓而不能徹底杜絕。也就是說，經濟活動難以在短時間內恢復正常。如此情况，減息+QE只可濟短期之急，而且亦無助緩解中小企和普通人收入難以為繼的苦况。財政政策主要是用來對應這部分的問題。

簡言之，現時有三個引發蝴蝶效應的因素：

1. 感染人數倍數級的增長；

2. 壞帳、倒閉、銀主盤，和失業人數的快速甚至倍數級的增加；

3. 人心惶惶。

減息+QE+財政政策最主要對應的是第二項，多少亦能頂到第三項，卻頂不到第一項。於是，到底美國這一大堆措施能否奏效，還要看一件事：會否有後續follow-up，通過財政和其他政策，在確認某些人適合上班後，就優先生產醫護、衛生、防疫、日常生活物品。另外，看看市場能否想出辦法，在人群不能太密集情况的前提下，仍容許一定的生產、買賣和生活，而不至令疫情惡化。如有，美國以至全球經濟尚可以拖以待藥/vaccine；否則，下一步會令連抵抗疫情的能力也大衰。

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[陳大為 世界為觀]