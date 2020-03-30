潘啓才：趁疫情在家練好基本功

為了取得寫作靈感，只好拿別人的文章來看，讀到好友周顯大師在報紙上寫了一則笑話，話說他的一名朋友為某名老闆做莊家，做完之後，手上還有幾千萬元股票，未曾沽出，十分惆悵。

誰知有一天，忽然大量買盤出現，他如獲大赦，出了幾日貨，終於把股票沽清。後來他才發現了真相﹕原來這公司有兩大股東，其中一位幫另外一位接貨，誰知這過程中，卻錯接了他的貨，無端端發達。

為什麼會有這種情况出現呢？朋友的解釋是﹕

第一，大老闆通常吩咐手下做盤﹕明天幫我買幾多股這股票，不會自己對着股票機；

第二，這些大老闆通常都不玩電腦，不會看中央結算紀錄，更加不會看David Webb文章。

大老闆莊家 多不會看中央結算紀錄

當然不是所有大老闆都是這樣的，就以我認識的一位大老闆，即係揸住十隻八隻殼級別的，放係iPad嘅home page上的連結就係David Webb嘅website，每次約他見面傾刁，老是見他偷睇webb-site 的CCASS holding changes，如果連已經上岸的大老闆都咁勤力，我吔呢班仍然在邊緣掙扎的老散，無理由唔加倍努力，努力學好財技知識，等疫情過去，細價股的春天再次來到，我們便有機會先人一步，實現刀仔鋸大樹的夢想。

作為入門基礎知識，學習運用webb-site 所提供的免費資料，例如搞通股票每天的轉倉情况，股權的分佈情况，查找疑似股票被押倉的情况，股票供股、配股如何影響股價等。這些基本財技知識，在webb-site裏面，由於日子有功，確實積累了大量有用的知識及數據，但對於初學者，最大的障礙是字多兼很少圖及用英語。

我為了令自己盡用自我家居隔離的時間，及趁機把財技基本功操得更熟練，所以決定了每天至少拍一條Youtube片，把一些難以完全用文字去表達的財技知識，以圖文並茂，再加旁白解說，讓讀者就算是白紙一張，也可以去淺嘗財技的奧秘。

嘗試拍片解釋抽象財技知識

由於我做事喜歡先開始，再改良，所以就算設備不齊，我已在幾天前，即時利用手上有的資源，開拍了第一條片，我做片的方式很簡單，先決定一條片的題目，然後去搜集資料，再把拍片的內容寫下重點，然後就拍，基本上一take過，唔會刪剪，最多加上首頁照片，然後馬上上載到Youtube，用我這方法做片，優點是可以做得快及多，也比較容易養成習慣，缺點當然是粗糙不堪，對於有要求的人，好難叫他們用我的方法。

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[潘啓才 通天財技]