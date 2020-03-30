經濟
潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：趁疫情在家練好基本功

【明報專訊】隨着疫情在歐美大爆發，暫時仍未見受控，就連英國首相Boris Johnson亦被確診，所以在過去一個多星期，我同大部分香港人一樣，仍然憂心忡忡，怕疫情在香港會失控，加上我的兒子仍然留在英國，所以令我格外憂心，所以基本上沒有心情炒股票。

為了取得寫作靈感，只好拿別人的文章來看，讀到好友周顯大師在報紙上寫了一則笑話，話說他的一名朋友為某名老闆做莊家，做完之後，手上還有幾千萬元股票，未曾沽出，十分惆悵。

誰知有一天，忽然大量買盤出現，他如獲大赦，出了幾日貨，終於把股票沽清。後來他才發現了真相﹕原來這公司有兩大股東，其中一位幫另外一位接貨，誰知這過程中，卻錯接了他的貨，無端端發達。

為什麼會有這種情况出現呢？朋友的解釋是﹕

第一，大老闆通常吩咐手下做盤﹕明天幫我買幾多股這股票，不會自己對着股票機；

第二，這些大老闆通常都不玩電腦，不會看中央結算紀錄，更加不會看David Webb文章。

大老闆莊家 多不會看中央結算紀錄

當然不是所有大老闆都是這樣的，就以我認識的一位大老闆，即係揸住十隻八隻殼級別的，放係iPad嘅home page上的連結就係David Webb嘅website，每次約他見面傾刁，老是見他偷睇webb-site 的CCASS holding changes，如果連已經上岸的大老闆都咁勤力，我吔呢班仍然在邊緣掙扎的老散，無理由唔加倍努力，努力學好財技知識，等疫情過去，細價股的春天再次來到，我們便有機會先人一步，實現刀仔鋸大樹的夢想。

作為入門基礎知識，學習運用webb-site 所提供的免費資料，例如搞通股票每天的轉倉情况，股權的分佈情况，查找疑似股票被押倉的情况，股票供股、配股如何影響股價等。這些基本財技知識，在webb-site裏面，由於日子有功，確實積累了大量有用的知識及數據，但對於初學者，最大的障礙是字多兼很少圖及用英語。

我為了令自己盡用自我家居隔離的時間，及趁機把財技基本功操得更熟練，所以決定了每天至少拍一條Youtube片，把一些難以完全用文字去表達的財技知識，以圖文並茂，再加旁白解說，讓讀者就算是白紙一張，也可以去淺嘗財技的奧秘。

嘗試拍片解釋抽象財技知識

由於我做事喜歡先開始，再改良，所以就算設備不齊，我已在幾天前，即時利用手上有的資源，開拍了第一條片，我做片的方式很簡單，先決定一條片的題目，然後去搜集資料，再把拍片的內容寫下重點，然後就拍，基本上一take過，唔會刪剪，最多加上首頁照片，然後馬上上載到Youtube，用我這方法做片，優點是可以做得快及多，也比較容易養成習慣，缺點當然是粗糙不堪，對於有要求的人，好難叫他們用我的方法。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

上 / 下一篇新聞

陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
泛海系狂掃恒大債 息率近18厘
泛海系狂掃恒大債 息率近18厘
建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
匯豐採特別安排 保客人安全距離
匯豐採特別安排 保客人安全距離
施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值
施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值
往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升
往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升
「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會
「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會
花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施
花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施
疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集
疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠
中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠
BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算
BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算
信義能源：湖北兩電站並未停工
信義能源：湖北兩電站並未停工
港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚
港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚
資深律師因興趣轉搞護膚品
資深律師因興趣轉搞護膚品
張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀
張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀
李澄幸：強積金回報不宜輕視
李澄幸：強積金回報不宜輕視
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：市場乏信心 博恒指熊55345
金子：市場乏信心 博恒指熊55345
張兆聰：長和股息率逼高位可留意
張兆聰：長和股息率逼高位可留意
蔡金強：永恒的榴槤：內房股
蔡金強：永恒的榴槤：內房股
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
周顯：孖展買債 不如full pay買股
周顯：孖展買債 不如full pay買股
何國良：疫後互聯網醫療有前途
何國良：疫後互聯網醫療有前途
何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色
何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色
王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
曾淵滄：太古系具私有化誘因
曾淵滄：太古系具私有化誘因
湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？
湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？
陳永傑：今年美國低息持續
陳永傑：今年美國低息持續
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
布少明：疫情第二波 樓市續波動
布少明：疫情第二波 樓市續波動
李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺
李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺
盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣
盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
8盤有望次季推 涉逾4000伙
8盤有望次季推 涉逾4000伙
林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬
林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬
嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬
嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬
將軍澳周末睇樓量跌一成
將軍澳周末睇樓量跌一成
君豪峰 高層賞維港景
君豪峰 高層賞維港景
投資者大減 沙中實呎失守1.8萬
投資者大減 沙中實呎失守1.8萬
宜待市况回穩 才贖回強積金
宜待市况回穩 才贖回強積金