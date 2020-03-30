經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：永恒的榴槤：內房股

【明報專訊】上周，小金人分享了關於美股暴跌的四個階段，其中第三階段後，美股也好，港股也好，都應該有個像樣的反彈，畢竟這星期前，美股道瓊斯指數短短幾周跌了接近四成，納指也跌了三成多，這種速度應該算創紀錄，吊頸都要唞下氣，反彈是很必須的，雖然小金人覺得3到6個月後隨着環球經濟的大崩盤，資本市場還會再有腥風血雨。

好彩，上周美股強烈反彈，道指反彈了接近兩成，港股也彈了接近一成。接着，兩地市場可能開始進入range trading，上上落落持續一段時間。阻礙美股繼續反彈的因素是歐美疫情，美國已經有十幾萬宗確診，最後美國沒20來萬宗確診止不住。歐洲還在蔓延，三四十萬確診少不了。所以，歐美經濟很快會基本停頓，除了金融市場。好在VIX指數有較大回落，美元指數也轉弱，回到99以下。這樣最少美金荒的情况會有所收緩，流動性也有所改善。這樣就算大市上上下下，有些業績好的板塊和個股還是能有所作為的。

說到業績，現在3月下旬，本是香港上市公司業績高峰期，往年，大家都是奔走於金鐘三寶和四季文華之間，今年全變成視頻會議。今年大家對業績留意度稍低，畢竟前兩周大市都快崩了，還聊什麼個股？業績本身，小金人喜歡的內房、物管、必選消費和「ATM」（阿里、騰訊和美團）業績都普遍不錯，物管業績強到沒朋友。

「地產商與政府對立」是想太多

連內房業績也相當傲人，除了恒大（3333）盈警，2019年核心歸母淨利潤跌一半，綠城中國（3900）、雅居樂（3383），其他絕大部分都不錯，尤其是中大型地產商（行業銷售排名11至30這個區間），看官有留意的話，小金人在本欄聊過，今明兩年我看好這個區間的地產商，因為還有很強衝勁，銷售能保持很強的增長速度（比如20%以上），而分紅也會很慷慨，還有很多分拆概念，而這類公司的財務往往本身也不錯，還有一些在大灣區有很多高利潤的寶庫——舊改，這類公司包括旭輝（0884）、世茂（0813）、龍光（3380）、合景（1813）、時代（1233）、新城（1030）、奧園（3883）、寶龍（1238）等等。這類公司一般2020年市盈率才4倍多，盈利增速兩成，分紅率6%至9%，朋友，你還想干嘛！OK啦！內房當然有些風險，要不也不會是這個估值，可實在說那個所謂的風險是你自己覺得而已，你覺得地產商和政府對立，對什麼立？在中國，誰能跟政府對立，還能對立20年？？你說政府想搞地產商，以黨的能力，要搞二十年？真動手，10天都嫌多。

內房盈利能力驚人

所以你說呢！內房的盈利能力簡直驚人，你年年說人家銷售不行，年年說人家財務困難，然後呢？上面的哪些公司哪一年困難了？哪一年高槓桿了？哪一年分紅不好呢？當然，內房也有負債極高的，比如恒大，那時另外一種打法，小金人沒這個能力分析，我只分享我有能力分析的。內房競爭格局這兩年來又有變化，萬科（2202）、恒大、碧桂園（2007），已經升華，現在有新追求，志不在地產。內房新的龍頭是融創（1918）、華潤置地（1109）、龍湖（0960），配合上面提及的那些當打的中型股。

「水果之王」美味滋補

內房這個板塊就像榴槤，愛吃的人如甘如味，愛到不得了。不喜歡的聞個味道都怕，反正覺得受不了。不要緊，像小金人這種愛吃的，我很明白榴槤的美味和滋補，簡直是水果之王。

（本基金持有本文提及的融創、旭輝、世茂）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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