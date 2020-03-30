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經濟
2020年3月30日星期一
環球數據前瞻
陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
泛海系狂掃恒大債 息率近18厘
建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
匯豐採特別安排 保客人安全距離
施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值
往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升
「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會
花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施
疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集
吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊
中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠
BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算
信義能源：湖北兩電站並未停工
港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚
資深律師因興趣轉搞護膚品
張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀
李澄幸：強積金回報不宜輕視
環球數據前瞻
金子：市場乏信心 博恒指熊55345
張兆聰：長和股息率逼高位可留意
蔡金強：永恒的榴槤：內房股
潘啓才：趁疫情在家練好基本功
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
周顯：孖展買債 不如full pay買股
何國良：疫後互聯網醫療有前途
何濼生：紐倫港神話不再 包容文化褪色
王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
曾淵滄：太古系具私有化誘因
湯文亮：為何特朗普不再講「中國病毒」？
陳永傑：今年美國低息持續
廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
布少明：疫情第二波 樓市續波動
李志成：各國出招救市 港樓疫市堅挺
盧楚仁：貴金屬價格分道揚鑣
首季新盤僅沽約2400伙 4年最淡 「禁聚法」生效 周末僅沽45伙個半月新低
OCEAN MARINI限4人一組睇樓
8盤有望次季推 涉逾4000伙
林奮強沽擎天半島 16年勁賺1935萬
嘉湖3房急沽貨 不足3年實蝕10萬
將軍澳周末睇樓量跌一成
君豪峰 高層賞維港景
投資者大減 沙中實呎失守1.8萬
宜待市况回穩 才贖回強積金
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%
ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化
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建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%
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環球數據前瞻
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蔡金強：永恒的榴槤：內房股
潘啓才：趁疫情在家練好基本功
陳大為：減息+QE+財策後 更要看follow-up
謝偉銓：首置項目條款或令投地價變審慎
沈永年：揀大馬樓小心中伏位
李聲揚：王維基電視夢碎 焉知非福
險商疫市紛推額外保障吸客 加碼住院現金 部分強制隔離可獲賠償
陸振輝：粵港澳大灣區是退休置業好地方
陸振球：小心美國挑起戰爭 刺激經濟
陸振球：無限QE 美元價值可歸零
林少陽：股巿再探底 優劣股鴻溝拉闊
技術取勝：騰訊上升裂口具承接
潘迪藍：疫情令國有化變全球化 同時帶來嚴重通縮問題
蘇沛豐：長建「無辜」暴跌可低吸
李順威：基金盤路早預示股巿會反彈
劉思明：美股周五回吐 港股反彈未完
何啟聰：逐步建支持 小米購18705
瑞銀亞洲：好友績前部署 吼美團牛60023
摩根大通亞洲：憧憬消費回暖 頤海Call 12175
周顯：孖展買債 不如full pay買股
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王弼：瘟疫加印鈔 增通脹戰爭風險
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廖偉強：齊心抗疫 奮鬥創成功
布少明：疫情第二波 樓市續波動
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OCEAN MARINI限4人一組睇樓
8盤有望次季推 涉逾4000伙
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