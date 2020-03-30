經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：強積金回報不宜輕視

【明報專訊】筆者身邊也有很多朋友對自己的強積金戶口愛理不理，其中一個原因是認為強積金要等到退休才能用，感覺不像「錢」，故疏於管理。不過，在複利效應下，長達數十年的強積金滾存對財富積累絕對是有效益的，張小姐值得花心思看待。

強積金到底能不能「賺錢」，筆者認為看官方的數據更為妥當，根據積金局所發佈的「強制性公積金計劃統計摘要(2019年12月)」，自2000年起按基金種類來說，股票基金的年化回報是5%、債券基金是2.6%、保證基金是1.2%、保守基金是0.7%，以上的回報數字已回除費用及收費。雖然上述數字未扣除通漲的影響，不過可見強積金只要管理及選擇得宜，同樣有增值的效果，以下是幾點較通用的意見。

第一，正確認識強積金的重要性，以張小姐現時的情况來計算，假設今後的月薪是3萬元、現有強積金結餘是40萬元、預期年回報是5%，65歲時可以累積到約540萬的強積金，雖然未計算通漲的影響，不過對於退休來說，的確是一筆資源。第二，張小姐可考慮將數份強積金整合至一份，畢竟人的精力有限，集中處理肯定更好。第三，檢視現有強積金戶口的配置是否過於保守，或是否收費等原因導致「幾乎不賺錢」。第四，有足夠投資經驗的話，不妨主動一點管理，在市場偏低時增加股票基金並減少債券基金比例，反之亦然，也可根據年齡再作調整。不過，如果因為工作太忙或不懂投資，也請不要疏於管理強積金，而市場上有兩個選擇值得不想主動管理的投資者留意，分別是目標日期基金及預設投資策略（DIS）。

目標日期基金是混合基金，其基金名稱通常會有一個年份，比如2048，代表投資者希望退休的年份，隨着目標日期的接近，基金就自動調整資產比例，減少股票並增加債券及現金，投資者不需自己動手。

預設投資策略（DIS）由兩個混合資產基金組成，分別是持有較多高風險資產的「核心累積基金」，以及持有較多低風險資產的「65歲後基金」，以投資者的年齡(50歲)為界線，自動調整投資於這兩個基金的比重。以上兩者均為投資者帶來一定程度的方便，在年輕時進取尋求增值，接近退休時則「自動」轉趨保守。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

香港財務策劃師學會副主席（發展）

[李澄幸 理財信箱]

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