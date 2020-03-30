經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：股市波動偏軟 中線不悲觀

【明報專訊】環球股市上周反彈，但周五先是亞洲股市普遍衝高回順，歐美股市則回吐升幅。疫情引發的流動性危機經已結束，斬倉盤引發拋售而出現超低殘估值，大量深度下跌的個股都出現高雙位數字升幅，這在航空及相關產業、能源企業中有很多例子，也是帶動美股急轉的核心動力。股市修正過度低殘的工作已差不多，本周又要面對疫情尚未結束，以及經濟衰退的現實。筆者傾向短線不要太樂觀，但中線不悲觀，股市回落可吸納。

美國參眾兩院上周通過總值達2萬億美元的刺激方案，金額相當於美國1年經濟生產總值的10%，救市力度屬史無前例。由於全國停工停市，失業率升，首次申領失業救濟人數高達328萬，為2008年金融海潚最差時的66.5萬高出5倍。情况危急，救市力度也自然要巨大。

危機大 救市力度也要大

刺激法案2萬億美元主要分為三個部分，一是民眾直接到手的補助和失業補貼，前者是每個成年人1200美元，每對夫婦2400美元，每個兒童500美元。個人收入達到7.5萬美元、夫妻收入達到15萬美元後，獲得的金額逐步減少。這合共為3100億美元。

失業補貼則為2500億美元，其中包括為已用盡現有救濟金的人額外提供13個星期的保險。這還覆蓋兼職、自營職業、零工經濟勞動者，每周的救濟金最高增加600美元。只要疫情並非持續多月，應可解民眾燃眉之急。

另一部分是向貸業提供貸款、貸款擔保和補貼，當中3490億美元給小企業貸款和補貼，5000億美元向企業提供貸款。餘下則是增加抗疫支援，1500億美元分配給各州，2210億美元提供稅收優惠，3400億美元補充支出。

美股反彈力參差 優質股落後殘股

整個方案更多是托底而非刺激，即時解決民眾手停口停的問題，讓企業有足夠流動性渡過難關，以免出現有面積企業倒閉、失業率升，引致經濟持續衰退甚至大蕭條。但同時也無法像中國2009年的「四萬億」救市般，一舉將全國經濟由深淵拉上天堂。

因此，你可以看到美股反彈勢頭凌厲，但內部結構卻頗分化，升勢最厲害的就是原已面對資金鏈斷裂的波音、航空等股份，事關他們最受益於方案，由死亡邊緣回到持續生存。但很多優質的實體經濟股份，例如為機構提供膳食的US Food、家居用品零售商RH等，股價由年初高位急挫逾70%後雖然反彈，但與高位仍相差達60%。至於科技股，在疫市中跌幅相對不那麼誇張，上周反彈力度也相對溫和。

若再試底 現吸納良機

現在的設局是，市况開始消化了救市方案帶來的助益，但美國第2季經濟仍肯定會出現深度負增長，企業收入和盈利會大受影響。有多差已不重要，筆者相信市場已放棄了這個季度。問題是要美股以至全球股市能在現水平企穩，前提會是疫情能在4月底、最遲在5月中看到新增確診個案回落趨勢，並於6月結束。可能性存在，但未看到任何實質證據，市况仍會波動偏軟。筆者覺得再破底機會不大，但有機會再試低位，這也會是低吸的機會。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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