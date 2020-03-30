資深律師因興趣轉搞護膚品

2003年李慧賢成立JaneClare，之後一直用業餘時間打理，直至2012年初才全身投入。

JaneClare的理念，是結合中國和西方的草本精華配方，以及皮膚滲透技術，兼且用高質素的原材料製造優質護膚品。

李慧賢強調，JaneClare所有產品不添加任何化學防腐劑或美國環保組織Environmental Working Group列出的4000多種有害化學物質。該公司更組合多種從中草藥提取的天然抗菌成分，以達到防腐效果，令其產品未開封前的保質期可長達3年。

聘逾百人 新蒲崗設廠房

現時JaneClare共聘用約110人，在新蒲崗設有GMP廠房、實驗室、貨倉及辦公室，面積合共約2.5萬平方呎，累積投資超過1.5億元。其產品除了在自家專門店Lab Concept、JaneClare皮膚護理中心及自家網站銷售之外，還在香港和澳門70多間屈臣氏分店銷售。