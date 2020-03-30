港商順應需求 潔手液殺菌兼護膚

明報記者 薛偉傑

珍卡兒藥妝有限公司（JaneClare）董事總經理李慧賢、董事蔡漢輝表示，當1月底市面的酒精搓手液被搶購時，有顧客向該公司查詢，問能否造出同時具備消毒殺菌及保濕護膚功能的產品。兩人表示，酒精搓手液雖然普及便宜，但有一些缺點。若短時間內多次使用，會令皮膚乾燥，甚至出現肉眼看不到的細小裂痕。亦因此，有些人會在使用酒精搓手液之後塗上護膚品。

部分酒精易引起皮膚炎

此外，市面有部分酒精搓手液的包裝只寫上有75%成分為酒精，卻沒有寫明是哪一種酒精。其實，幾種常用酒精當中，甲醇乃工業用酒精，具有毒性，固然不能夠用來清潔雙手皮膚（會透過皮膚滲入人體）。至於異丙醇，亦只適合應用於家居用品消毒，不太適合用來清潔雙手。這是因為異丙醇較難揮發，殘留在皮膚上的時間較長。若皮膚表皮破損，異丙醇會進入真皮層，有可能引致接觸性皮膚炎。真正適合用來製造搓手液的酒精，只有乙醇。乙醇當中，最好的是以糖質或澱粉原料發酵製成的食用級乙醇。但因為食用級乙醇比人工合成的異丙醇貴得多，所以部分生產商仍然使用後者來製造酒精搓手液。

當時該公司順應顧客要求，火速研製出一款「草本保濕酒精搓手液」，在2月份生產並賣出大約3000支。該產品除了使用由天然蔗糖提煉的食用級乙醇作為主要殺菌成分之外，還加入橄欖油、甘油、蓖麻油及維他命E等成分護膚。但因為研發時間較短，還未達到李慧賢心目中最理想的水平。

李慧賢的目標是護膚功能要達到護手霜水平。因此，該公司今個月再研發出「葡聚糖草本保濕消毒精華」。這款產品的最大特點是加入一種重要成分「β-葡聚糖」。根據研究文獻，「β-葡聚糖」具有強效保濕及預防皮膚乾裂的功能。韓國更有研究認為，其保濕功能比透明質酸還略勝一籌（以相同濃度計）。此外，「β-葡聚糖」亦可以促進皮膚傷口和裂紋癒合。

目標要達護手霜護膚水平

蔡漢輝表示，人體皮膚的最佳水分含量是35%至50%，最佳油分含量則是20%至30%。該公司以真人測試，在未使用任何產品時，測試者皮膚的水分含量是29%，油分含量是45%。使用「葡聚糖草本保濕消毒精華」後，測試者皮膚的水分含量上升至47%，油分含量降至21%，兩者均屬理想水平。相比之下，若使用一般酒精搓手液，雖然油分含量也會下降，但水分含量卻不會提升。測試者在多次使用酒精搓手液後，皮膚水分含量跌至大約20%。

賣出4萬支 吸引外商查詢

「葡聚糖草本保濕消毒精華」今個月才投產，首批生產4萬餘支30毫升裝及1萬支100毫升裝，每支分別以38元及99元在香港和澳門零售。100毫升裝已售罄，30毫升裝亦大約賣出3萬支。

該公司最近還接獲一些外國查詢，包括美國、加拿大、瑞士、德國、日本及孟加拉的公司。由於這款產品同時提供消毒及保濕護膚的功能，兩人深信，就算是疫情過後，也會有持續的需求。