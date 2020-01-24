經濟

BC科技：OSL仍能提供持續交易及結算

【明報專訊】新冠肺炎疫情陰影籠罩全球，導致近期數字資產或比特幣表現更為波動，BC科技（0863）執行董事Dave Chapman表示，OSL仍能提供持續交易及結算，回應波動市的交易需求。

回應波動市的交易需求

Dave Chapman曾經在匯豐及其他投資銀行工作，自2013年開始投身比特幣及相關金融服務。他表示，有意開發具透明度及更合規的數字資產買賣平台，遂與曾擔任摩根士丹利和麥格理高管，即旗下現任數字資產交易平台OSL Exchange（下稱OSL）行政總裁Wayne Trench（下稱Wayne）等人合作。

Dave Chapman表示，現時OSL設有電子交易平台、託管及經紀，為高淨值客戶、基金、家族辦公室及銀行設計專門的數字資產交易平台及託管服務，同時以軟件即服務（SaaS）形式，為機構客戶設計及支援交易平台。OSL平台可配對交易常見的數字資產，將來如獲證監會發牌，更可買賣證券型代幣。

儘管近期數字資產或比特幣表現較波動，Dave Chapman表示，OSL的平台在過去一個月錄得紀錄性成交，並透過風險管控，持續提供交易、24小時結算及客戶服務，在波動市回應市場交易需求。

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