中石化去年少賺9% 建口罩原材料廠

內媒：5月全面投產 可用於產百億口罩

中石化去年收入升2.6%至2.97萬億元，歸因於公司經營規模擴大及貿易業務量同比增加。集團表示，展望2020年，受疫情影響，世界經濟不穩定性、不確定性持續增加，預計國際油價將於低位震蕩。儘管疫情會對中國經濟造成短期衝擊，但深信中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國政府為降低疫情影響而迅速實施的一系列惠企政策舉措，將支持實體經濟較快恢復發展。

相信隨着境內疫情防控形勢的持續向好，被抑制、被凍結的石油石化產品需求將快速釋放。

此外，據內地傳媒報道，儀征化纖旗下年產500噸的熔噴布生產線投產，預計其他全部16條生產線5月全部投產，年產能可超過1萬噸，相當於可加工一次性醫用口罩逾100億隻，有利於全球防疫抗疫。熔噴布是口罩的主要原材料，用於醫用口罩中間的過濾層，具有很好的過濾性、阻隔性、保溫性和吸附性。