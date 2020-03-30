吳光正私有化會德豐 分析：助防禦狙擊

確保吳家維持兩家上市公司控制權

有不願透露身份並對購併條例認識的企業融資界人士指，據《公司收購、合併及回購守則》規則26第8條連鎖關係原則，若被私有化的公司持有的上市公司，資產和盈利佔比逾六成而構成重大部分，甚至為了控制旗下公司控制權，便須同時提出要約。他指出，吳光正改以派發股份佔大部分代價可解決前述問題，同時吳氏家族改為直接持有九倉及九置，技術上可增強面對狙擊時的防守能力。

對於今次會德豐私有化，基金貝萊德及領航亦分別持股0.9%及1.45%，惟貝萊德目前對於有關議案意向，不願置評。

新地主席郭炳聯亦持有股份

事實上，作為老牌港股，會德豐擁有不少名人小股東，除早前新地（0016）旗下公司申報沽貨外，本報翻查會德豐股東名冊，進一步發現持有該股的長期股東中有不少名人，但股數普遍不多，是較出名者如已故和記國際主席祁德尊、前會德豐大股東馬登家族、新地主席兼董事總經理郭炳聯，持股只有1000萬至數萬股不等。

此外，華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜表示，吳光正提出私有化會德豐作價大抵合理，其中現金代價12元亦公平反映地產業務的資產淨值。她認為，雖然九倉及九置股價已跌至相當於0.3及0.46倍市賬率，但股東需要考慮，資產淨值折讓幅度是反映地產公司將來的融資、購地及盈利能力，很多時要透過交易才能將無形價值釋放出來，因此不能單從該系公司股價波動進行分析。