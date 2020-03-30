疫情下堅持不關分行 憂個別分行人流聚集

林智剛指，花旗在香港的分行本身不多，現時有16間，疫情影響下，分行的客戶流量早已較平時大減50%，如果關閉部分分行或縮短營業時間，反而會把客戶谷向少數有開門的分行，結果客流量變得像以前多，集中度高將引致患病風險增加。因此，儘管不少銀行近日再因應疫情變化，重新關閉部分分行，花旗仍決定不作出相關調整。

分行功能較以往不同 更有存在必要

他又提到，網上銀行和手機銀行可以處理更多的銀行事務，分行的功能比較以往有所不同，但反而更有存在的必要，只是主客的角色對調而已。他指出，近年客戶愈來愈討厭到分行，是因為以往很多銀行服務都必需要到分行處理，客戶的角色是被動的，是被要求到分行的，而且還要排隊才能處理一些瑣碎事務。相反，現時許多功能都可在網上處理，客戶到分行不再是被要求的，反而是客戶轉做主動，他們有疑問或想找客戶服務經理，才來分行。

雖然近年興起虛擬銀行，但林智剛認為銀行分行沒必要完全關閉，一來可繼續佋倈新客戶，二來現時分行的角色更能讓員工與客戶建立關係，三來是作為一種提醒，有品牌及推廣的作用，讓客戶知道銀行的存在。所以，該行即時面對銀行轉型及疫情影響，亦不打算放慢招聘步伐，仍會繼續增聘客戶經理。