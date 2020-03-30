經濟

花旗：疫市網上簽帳額升3成 迎戰虛銀加入 推出遙距開戶等措施

【明報專訊】上周本港迎來第一間虛擬銀行開業，自2017年9月金管局重提虛擬銀行至今，傳統銀行有兩年半的時間去作出準備。花旗銀行香港區總經理林智剛稱，該行已透過推出遙距開戶、開放API（應用程式介面）及推出低門檻財富管理產品等，使該行介乎於已建立的（established）及虛擬的（virtual）銀行之間。由去年的社會事件到今年的全球疫情大流行，不少銀行的分行重開了又再關閉，林智剛笑稱，過去數年該行大幅投資數碼科技，現時正用得其所。

明報記者 廖毅然

林智剛透露，去年本港經濟雖然受社會事件影響，但該行的新客戶維持雙位數字增長，增幅更較前兩年高。他亦透露，花旗香港的零售銀行業務，去年收入有7%的增長，與過去數年相近，維持中高單位數增幅。

信用卡客戶實體商店交易量減兩成

今年疫情肆虐，林智剛指，該行少不免有影響，今年信用卡客戶在實體商店的交易量減少了兩成，但被網上交易量有所抵消，1至2月信用卡網上交易量按年升30%。由於市况波動，1至2月的財富管理交易量（包括股票、外匯、定存、基金及存款證），較去年全年平均上升37%，當中最少8成的交易是透過數碼渠道進行的，比例較以往有所上升。而1至2月透過數碼渠道的轉帳及支付宗數，較去年全年平均升60%。雖然不少行業受疫情而嚴重打擊，但該行2月份的高淨值個人客戶，即包括Citigold及Citigold Private Client，仍有按年8%的增長。

他把成績歸功於花旗近年專注投資在數碼科技上的策略，去年10月該行推出手機銀行遙距開戶，至今有約3成的新客戶是透過此渠道開戶的。

另外，花旗是本港最早開放API的銀行，早在2018年已率先有6個開放API的合作伙伴，當中包括香港電視（1137）旗下網購平台HKTVMall，花旗信用卡的客戶可在HKTVMall平台直接透過兌換積金以進行支付，林智剛透露，2月份兌換積分量按年多出兩倍。至於和股票資訊平台AASTOCKS的合作，則對今年客戶股票交易量提升六成而有所貢獻。過去兩年建立的基礎，在疫情之下得以發揮作用。林智剛透露，今年還會擴大API的合作伙伴，主要圍繞飲食及理財等日常生活所需。

今年擴API合作伙伴 圍繞飲食理財生活所需

另外，他認為虛擬銀行推出初期，不會有太複雜的產品，花旗因此瞄準此空間，今年推出低門檻的基金產品，可在手機買賣。他指出，虛擬銀行可以使用很高新的科技，但成功的要訣，還是要做好客戶體驗。

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