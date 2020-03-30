「新興市場之父」麥樸思：股市難言見底 惟見長期投資機會

從宏觀經濟的角度來看，麥樸思指每一次危機之後都會復蘇。2003年SARS也令環球經濟受到衝擊，但這始終是暫時的，每次危機是不同的，但也有許多相似之處。他指出，現時中國經濟規模較2003年為大，與鄰國的融合程度更高。

雖然環球經濟有機會出現衰退，但各國政府認真應對，而中國在2月開始有八成製造業復工，工廠開始正常化。然而，他亦承認如果中國出現第二波爆發，經濟增長會受到影響。

面對今次疫情，他認為作為長期投資者，必須耐心等待並保持警惕，最重要的是不要慌張。他表示每次出現重大經濟危機都是審視自己投資組合的時候，對於那些資產負債表薄弱的公司而言，這將是災難性。所以，此時會加大財務狀况良好公司的持倉。

利率下降 看淡銀行業前景

惟他不看好銀行業前景，因為利率下降使銀行無法從貨幣成本和貸款收入之間的利差中獲得收益。此外，它們的不良貸款肯定會增加，從而給它們帶來更大的壓力。但是，如果政府介入並以低息和寬鬆的法規來支持銀行，金融行業狀况可能會改善。

麥樸思表示奉行「現金為王」，旗下投資組合早前已增加現金水平，惟現時股市估值開始吸引，如果發現被低估的投資對象也會入市。他舉例說，組合中的AK Medical（類別屬中國醫療保健），該企業發展潛力在於中國人口老化，而阿波羅燈管（印度工業）將繼續為印度不斷發展鋼鐵產品、開發最前沿的基礎設施。 Safaricom（肯尼亞電訊、移動支付服務商）將繼續受惠非洲移動貨幣支付的增長，自2011年以來升了九倍。肯尼亞政府最近與該公司簽署了一項協議，以探索深化移動技術，亦有一間Fleury（巴西醫療保健）提供愈來愈多的診斷服務予巴西的新冠肺炎患者，包括新冠肺炎測試。

看好新興市場中型股

他表示看好新興市場中型股。現時市場情緒特別恐慌，巴西等拉丁美洲國家的沽壓是前所未見，他參考1987年美國股災，當時巴西股市跌了56%，現時巴西股市跌了46%，已接近1987年較差情况。其實巴西在2011年至2016年時也跌了78%，所以現時巴西是否已見底，則是未知之數。

同時，他不認為新冠肺炎危機與1929年至1930年相似，各國在疫情發生後以驚人的速度向經濟注入資金，而銀行正在以高速創造貨幣；而1929至30年間，由於採用黃金本位，聯儲局不可能將貨幣供應量增加到超過美國金庫中的黃金水平。 因此，聯儲局的緊縮貨幣政策被認為是造成當年大蕭條的原因之一。

此外，當時美國沒有存款保險制度，因此當恐慌情緒爆發時銀行面臨擠提，導致銀行系統危機，進一步拉緊了貨幣供應，相信今次不會出現當年狀况。

麥透露，剛剛對11個市場進行了研究，自1987年以來，跌市平均持續不到兩年，平均下跌了約50％。當然考慮到當前恐慌的嚴重性，暫時難估底，但現時開始預備資金吸納。他表示，投資最關鍵是股市在底部會維持多久，「我自己會預備充足現金，我喜歡John Keynes（凱恩斯）一句格言：『如果你太大貪，在市場回歸理性之前，你很可能已經破產了。』」

另外，麥樸思接受外媒訪問時表示，若然有10萬美元投資，他會選擇將10%投放於實體黃金，預期黃金具長線回報，因此任何水平都要購入黃金。他在彭博訪問中也表示，軟銀將出售約140億美元的阿里巴巴（9988）股票，價格可能會走低，也是吸納好時機。

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