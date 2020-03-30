往績回顧：疫市醫藥股多炒作 長江生命科技急升

不過，上周焦點都被長和系旗下長江生命科技（0775）搶去，皆因公司公布，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，會在香港以至全球分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（Test Kits），股價迅速炒上，急升逾三成後至1.06元後中途停牌，停牌前最高曾抽升近五成。

近期全球疫情日趨嚴峻，醫藥股板塊再受關注，而當藥企傳出正研發針對新肺炎的新藥或疫苗，往往都可迅速炒高。上月便有歌禮製藥（1672） 公布，旗下藥品治愈部分新型冠狀病毒患者，便曾帶動股價急升近56%，創下3個月高位，但這類消息多屬短期提振，在現時波動市况中，要捕捉並不容易。以歌禮上周五股價計，已由當時高位6.5元回落逾五成。

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